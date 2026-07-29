Elliott Murphy repasará cinco décadas de rock en dos citas en Granada y Sevilla

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Granada, 29 jul (EFE).- El músico norteamericano Elliott Murphy repasará medio siglo de rock en sus dos únicas actuaciones en Andalucía, conciertos en Granada y Sevilla en los que el artista estará acompañado por su banda habitual, con el guitarrista Olivier Durand como pieza clave.

Murphy ofrecerá dos conciertos consecutivos en Andalucía, el primero el 12 de noviembre en el Teatro CajaGranada de Granada; y el segundo, un día después en la Sala CITE Cartuja Center de Sevilla.

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En ambas citas, el artista norteamericano llegará acompañado por su banda habitual, con el guitarrista Olivier Durand como referente, para ofrecer un directo en el que conviven la sensibilidad acústica y la energía eléctrica que caracterizan su sonido.

Con más de cinco décadas de trayectoria y más de 35 álbumes publicados, Elliott Murphy ha construido una carrera sólida y coherente desde sus inicios en 1973, siempre fiel a una forma de entender el rock basada en las canciones, las historias y la honestidad artística.

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Vinculado a la escena neoyorquina de los años 70 y admirado por artistas como Bruce Springsteen, el músico ha desarrollado una obra alejada de modas que ha ganado profundidad y vigencia con el paso del tiempo.

Sus conciertos ofrecen un recorrido por algunos de sus temas más emblemáticos junto a composiciones más recientes, interpretadas con la cercanía y autenticidad que han definido sus directos a lo largo de su carrera.

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En un formato cuidado, Murphy vuelve a encontrarse con el público desde la guitarra, la voz y una manera de habitar el escenario marcada por la experiencia y la conexión directa con los asistentes.

Los conciertos en Granada y Sevilla ofrecerán la oportunidad de disfrutar en directo de un artista que ha hecho de la carretera y del escenario una parte esencial de su trayectoria.

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Las entradas están desde este miércoles a la venta a través de entradascajagranada.es y cartujacenter.com. EFE

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