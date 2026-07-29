Elfyn Evans defiende el liderato del Mundial en el 75º aniversario del Rally de Finlandia

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Redacción Deportes, 29 jul (EFE).- El Campeonato del Mundo de rallys 2026 se reanuda entre este jueves y el domingo con la décima ronda del curso, el icónico Rally de Finlandia, que afronta su 75º aniversario y en el que defiende el liderato el británico Elfyn Evans (Toyota GR Yaris).

Elfyn Evans, que viene de clasificar sexto en Estonia, cuenta con una ventaja de 25 puntos sobre su compañero e inmediato perseguidor, el japonés Takamoto Katsuta, que tras lograr sus dos primeras victorias en el Mundial -en Kenia y Croacia- busca redimirse de los malos resultados cosechados en la última prueba de Estonia, en la que sufrió hasta el punto de acabar vigésimo primero.

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El finlandés Sami Pajari, que correrá como local, es tercero en el campeonato, a 33 puntos del líder, tras lograr en el Rally de Estonia su primera victoria en el campeonato. El joven piloto de 24 años está firmando una gran campaña con un vehículo Rally1 y será uno de los pilotos a tener en cuenta en la prueba.

A falta de cinco rondas para la conclusión de la presente edición del Mundial, Toyota lidera con holgura el campeonato de constructores, con 156 puntos de ventaja sobre Hyundai, y cuenta con sus cinco pilotos colocados en los cinco primeros puestos de la clasificación del campeonato de pilotos.

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El Rally de Finlandia contará con la presencia de Julien Ingrassia, que cinco años después de retirarse como campeón del mundo regresará esta semana al Campeonato Mundial de Rally de la FIA tras la baja de última hora de Vincent Landais por motivos personales.

“Debido a motivos personales, Vincent Landais no participará en el próximo Rally de Finlandia. El ocho veces campeón del mundo, Julien Ingrassia, regresará por única vez para acompañar a Sébastien Ogier en esta prueba”, confirmó el equipo Toyota Gazoo Racing World Rally Team el pasado lunes en un comunicado.

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Con motivo de su 75º aniversario, el recorrido de esta histórica prueba, que se celebró por primera vez en 1951, incluirá dos nuevas etapas y más de la mitad de la distancia competitiva modificada con respecto a 2025.

En total, contará con veinte especiales que suman 316,04 kilómetros y que combinan carreteras emblemáticas de alta velocidad, en la que las velocidades medias superan los 120 km/h, en la que los pilotos enfrentarán saltos e innumerables crestas ciegas y curvas engañosas. EFE

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