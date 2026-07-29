El Valencia Basket rinde homenaje a su 40º aniversario en su nueva camiseta

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Valencia, 29 jul (EFE).- El Valencia Basket presentó este miércoles la primera equipación que lucirá tanto en la ACB como en la Euroliga y en la Liga Femenina Endesa y que mantiene el naranja como principal color, además de celebrar su 40º aniversario.

La camiseta, llamada ‘Origen’, cuenta con un logo oficial creado sobre el aniversario del club que será parte protagonista. Además, añade tonos negros y dorados al naranja con unas ondas como otra de las novedades, tal y como destacó el club ‘taronja’ en un comunicado.

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Dichas ondas buscan dar una “identidad propia a cada camiseta” y representar “cada uno de los pequeños pasos y acciones que han hecho que el proyecto fuera creciendo hasta convertirse en lo que es hoy en día”, detalló el Valencia Basket.

Como ocurrió la pasada temporada, la equipación mantiene el nombre del club en el frontal y lo acompaña con uno de los patrocinadores del club, otro de los principales cambios. EFE

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cma sm/cmm