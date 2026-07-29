Espana agencias
Agregar Infobae enGoogle

El rey despacha con Sánchez en Palma en un inicio de vacaciones marcado por los incendios

Guardar

Madrid, 29 jul (EFE).- El rey y el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, mantienen este miércoles en Palma un despacho de trabajo como es habitual cada verano, un encuentro en el que es previsible que traten los incendios que han asolado varias provincias en los últimos días.

Felipe VI, recién llegado de Perú, donde ha asistido a la toma de posesión de la nueva presidenta, Keiko Fujimori, recibirá a Sánchez en el Palacio de la Almudaina, en lo que está previsto que sea el último acto de la agenda oficial del presidente del Gobierno antes del inicio de sus vacaciones.

PUBLICIDAD

El despacho tendrá lugar también tras el tradicional balance del curso político realizado este lunes por Sánchez y en el que se ha referido, además de a los incendios y a la necesidad de un pacto de Estado contra el cambio climático, a su gestión durante tres años de legislatura, a la que aseguró que aún le queda un año.

El rey comenzó el pasado día 24 su actividad oficial en Mallorca con las tradicionales audiencias en el Palacio de la Almudaina a las autoridades locales, como la presidenta del Govern balear, Marga Prohens; el presidente del Parlament, Gabriel Le Senne; el alcalde de Palma, Jaime Martínez, y el presidente del Consell de Mallorca, Llorenç Galmés.

PUBLICIDAD

Entre estas audiencias y el despacho de este miércoles con Sánchez en Palma, Felipe VI acudió con la reina Letizia a visitar el pasado domingo a los desplazados por el incendio de la sierra oeste de Madrid alojados en el polideportivo La Chopera de Villamanta (Madrid) y posteriormente viajó a Lima para la ceremonia de investidura de Fujimori.

Tras este despacho en Palma será previsiblemente cuando Pedro Sánchez inicie sus vacaciones que, al menos en gran parte, se prevé que disfrute en la residencia oficial de La Mareta, en Lanzarote, un paréntesis veraniego que finalizará con la primera reunión del Consejo de Ministros el martes 25 de agosto.

Entre los actos oficiales de los reyes durante su estancia estival en Palma, también está previsto que la reina Letizia clausure el próximo domingo el Atlàntida Mallorca Film Fest, que este año celebra su decimosexta edición. EFE

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

Juan José Ebenezer, mecánico: “No arranques el coche con el aire acondicionado puesto, espera unos segundos antes de encenderlo”

Arrancar el motor sin cargas adicionales favorece la eficiencia y el cuidado de los sistemas eléctricos y mecánicos del coche

Juan José Ebenezer, mecánico: “No arranques el coche con el aire acondicionado puesto, espera unos segundos antes de encenderlo”

Última hora de los incendios en España, en directo: los primeros evacuados regresan a sus casas mientras los fuegos siguen activos en Ávila-Madrid y La Vall d’Uixó

Equipos de emergencia mantienen la vigilancia sobre los principales focos y se amplía la reapertura de municipios tras la estabilización parcial de varios frentes

Última hora de los incendios en España, en directo: los primeros evacuados regresan a sus casas mientras los fuegos siguen activos en Ávila-Madrid y La Vall d’Uixó

España: el pronóstico del tiempo para Zaragoza este 29 de julio

Para evitar cualquier imprevisto es importante conocer el pronóstico del tiempo

España: el pronóstico del tiempo para Zaragoza este 29 de julio

El detalle hipotecario que explica por qué algunas familias resisten mejor las subidas de tipos y por qué las crisis no golpean a todos igual

Un estudio del Banco de España y el Banco Central Europeo pone el foco en el tope préstamo-valor y muestra cómo el endeudamiento inicial determina quién soporta cuotas mayores y caídas inmobiliarias sin ahogarse

El detalle hipotecario que explica por qué algunas familias resisten mejor las subidas de tipos y por qué las crisis no golpean a todos igual

Marta Jiménez, neuropsicóloga: “Reprimir emociones durante mucho tiempo provoca problemas como migrañas, trastornos digestivos, en la piel...”

La experta habla con ‘Infobae’ sobre la publicación de su nuevo libro, ‘30 sesiones de terapia para reprogramar tu mente y vivir con paz mental’

Marta Jiménez, neuropsicóloga: “Reprimir emociones durante mucho tiempo provoca problemas como migrañas, trastornos digestivos, en la piel...”
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

La Junta de Castilla y León desmantela las torres de vigilancia forestal en Segovia y las sustituye por “casetas de obra”: “Ha afectado en el incendio de Brieva”

La Junta de Castilla y León desmantela las torres de vigilancia forestal en Segovia y las sustituye por “casetas de obra”: “Ha afectado en el incendio de Brieva”

El Gobierno indulta parcialmente a la expresidenta del Parlament Laura Borràs y rebaja su pena de prisión de cuatro años y medio a dos tras la propuesta del TSJC

La Complutense reclama que Begoña Gómez y su asesora le indemnicen en caso de ser condenadas por malversación con 113.509 euros por apropiarse del ‘software’

Los notarios aclaran una de las grandes dudas tras los incendios: no se pierde la propiedad cuando se queman las escrituras de la vivienda

Europa señala a España por malos tratos a detenidos en tres prisiones andaluzas: “Reclusos alegaron haber sido abofeteados, golpeados y pateados por funcionarios”

ECONOMÍA

El detalle hipotecario que explica por qué algunas familias resisten mejor las subidas de tipos y por qué las crisis no golpean a todos igual

El detalle hipotecario que explica por qué algunas familias resisten mejor las subidas de tipos y por qué las crisis no golpean a todos igual

Las firmas españolas que compiten por tener un billete en el futuro: así es el diseño que busca una revolución del euro

Cómo beneficiarse de la prestación especial para los trabajadores afectados por incendios que ha aprobado el Gobierno

La crisis de la vivienda no da tregua en España: el precio subirá este año un 12%

Miguel Benito Barrionuevo, abogado: “Viajar si estás cobrando el paro te puede salir muy caro”

DEPORTES

Nuevas imágenes de Ilia Topuria sin protector de ojos y visiblemente recuperado tras el combate en Casa Blanca

Nuevas imágenes de Ilia Topuria sin protector de ojos y visiblemente recuperado tras el combate en Casa Blanca

Laporta no viajará con el FC Barcelona a la gira de Inglaterra tras sufrir una arritmia : “Todo ha ido bien. Me han revertido la arritmia”

Sergey Lomakin, el hombre por el que Pirlo ya no será seleccionador de la Azzurra: del rey de las apuestas a los favores al Kremlin

Williams pide perdón a Carlos Sainz y Albon tras los fallos en el monoplaza que relegan a los pilotos al pozo de la parrilla

Cucurella cumple su promesa y se tatúa la cara de Luis de la Fuente tras ganar el Mundial 2026