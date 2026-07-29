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El Gobierno licita las obras de urbanización del ‘Nuevo Barrio Campamento’ de Madrid

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Madrid, 29 jul (EFE).- El Gobierno ha activado la licitación de las obras de urbanización del ‘Nuevo Barrio Campamento’ con la autorización por el Consejo de Ministros del contrato por un importe de 94,8 millones de euros, según ha anunciado este miércoles la ministra de Vivienda y Agenda Urbana, Isabel Rodríguez.

Este paso supone "un importante impulso a la actuación de regeneración urbana pública más importante a nivel estatal", donde está prevista la construcción de 10.700 viviendas asequibles, ha dicho la ministra en los terrenos donde se asentará la conocida como Operación Campamento.

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El siguiente paso para continuar con el proyecto es la licitación por parte de la entidad estatal de vivienda Casa 47, propietaria de casi el 98 % de los terrenos, de las obras de urbanización de las Fases 1 y 2, ubicadas al sur de la autovía A-5, y de las conexiones necesarias que garanticen la funcionalidad de las mismas.

Las dos primeras fases, cuyas obras de urbanización son objeto de la licitación, permitirán poner a disposición de la ciudadanía cerca de 4.000 viviendas asequibles, según Rodríguez quien ha destacado la rapidez con que el Gobierno aprobó la licitación, solo tres semanas después que el Ayuntamiento de Madrid aprobara definitivamente el proyecto de urbanización de la Operación Campamento.

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El 2 de julio, la Junta de Gobierno municipal dio luz verde al proyecto que prevé la construcción de 10.700 viviendas, de las que el 65 % contará con algún régimen de protección pública, con una inversión superior a los 383 millones de euros.

Asimismo, en junio pasado Casa 47 aprobó una aportación económica de 140 millones de euros a la Junta de Compensación, entidad administrativa que representa a todos los propietarios, para hacer frente a los gastos del desarrollo del ámbito.

‘Nuevo Barrio Campamento’ formará parte del parque estatal de vivienda asequible de manera permanente.

Con alrededor de 365.000 m2 de zonas verdes y 442.000 m2 de equipamientos y servicios públicos, ‘Nuevo Barrio Campamento’ es una de las principales operaciones públicas de regeneración urbana del país. EFE

jlc/msp/mcm

(foto) (vídeo)

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