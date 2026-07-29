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El Consejo Escolar respalda un temario más competencial para las oposiciones a inspector

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Madrid, 29 jul (EFE).- El Consejo Escolar del Estado (CEE) ha respaldado actualizar y modernizar el temario de las oposiciones a la inspección educativa, para que sea más competencial y se adapte a los diferentes entornos educativos, sociales, culturales, territoriales y de las etapas.

La Comisión Permanente del Consejo Escolar del Estado ha aprobado el dictamen sobre el proyecto de orden ministerial por la que se aprueba el temario de la fase de oposición del procedimiento selectivo de acceso al Cuerpo de Inspectores de Educación y ha recogido la mayoría de las reivindicaciones que apuntaba la Unión Sindical de Inspectores de Educación (USIE).

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Este dictamen incorpora un calendario de implantación de doce meses, la reducción de quince a diez del número máximo de temas autonómicos y un refuerzo de los contenidos sobre aprendizajes instrumentales, enseñanza basada en evidencias y supervisión de la práctica docente.

"Es muy positivo, aunque ahora depende de que el Ministerio de Educación respete este dictamen", señala a EFE el presidente de USIE, Jesús Marrodán, que incide en que el nuevo temario actualiza contenidos, es más competencial y ofrece seguridad jurídica porque el temario se aplicará a las convocatorias publicadas transcurridos al menos doces meses desde la entrada en vigor de la orden.

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Además, el número máximo de temas que las administraciones educativas pueden añadir se reduce de quince a diez, "lo que armoniza la carga de preparación entre territorios", recalcan los inspectores en un comunicado, en el que también insisten en que se incorporan contenidos sobre aprendizajes instrumentales —competencia lectora, escrita y matemática—.

En el temario destacarán temas vinculados a las leyes de igualdad de trato y no discriminación, con mención explícita a los derechos de las personas trans y LGTBI en el entorno educativo o sobre el bienestar físico, psicosocial y emocional del alumnado.

También se especifica el perfil profesional, el régimen jurídico y estatutario del Cuerpo de Inspectores de Educación, con sus principios de actuación, garantías profesionales, responsabilidad patrimonial y deontología.

En el texto, al que ha tenido acceso EFE, el Consejo Escolar del Estado valora positivamente que el temario esté "de acuerdo con la realidad socioeducativa y pedagógica actual, incluyendo aspectos como la digitalización en el sistema educativo, el uso de la inteligencia artificial en la enseñanza, con el correspondiente refuerzo de la protección de datos y la transparencia".

En declaraciones a EFE, la presidenta del CEE, Encarna Cuenca, señala que "la inspección educativa es un uno de los factores esenciales en el sistema y que su papel es evaluar, informar y orientar"

"Y esto significa que deben tener tiempo suficiente para estar en los centros educativos para entrevistarse, para ver qué pasa y, en función de todo eso, poder orientar", ha señalado tras avisar de que la inspección educativa no puede "ser solo ventanilla de quejas".EFE

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