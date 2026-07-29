Detenido por el asesinato de su pareja en Barcelona tras entregarse en comisaría

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(Actualiza la NA3012 con más información sobre las circunstancias de la detención)

Barcelona, 29 jul (EFE).- Los Mossos d'Esquadra han detenido en la madrugada de este miércoles al presunto autor del asesinato de su pareja, de 34 años, en un piso de Barcelona, tras entregarse en una comisaría de la policía de la Generalitat.

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Según ha informado la policía catalana, la detención se produjo a las 01:25 horas de esta madrugada y la investigación continúa abierta. Fuentes policiales han concretado a EFE que el presunto autor se presentó voluntariamente en la comisaría del Eixample de los Mossos d'Esquadra.

Posteriormente, el hombre fue trasladado a las dependencias policiales de Les Corts, donde permanece en estos momentos detenido, hasta pasar a disposición judicial en las próximas horas o días.

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El crimen se produjo el martes por la tarde, cuando un hombre asesinó a puñaladas a una mujer en un domicilio de la calle Andrade, en el distrito de Sant Martí de Barcelona.

El autor de la agresión se dio a la fuga tras el apuñalamiento.

Los Mossos recibieron a las 19:47 horas el aviso de que se había producido una agresión en un domicilio y enviaron varias patrullas al lugar del suceso.

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Los agentes hallaron en el interior de la vivienda a una mujer herida de gravedad, que fue atendida por los servicios de emergencias, que posteriormente confirmaron su fallecimiento.

La División de Investigación Criminal de los Mossos d'Esquadra se ha hecho cargo de las investigaciones.

De confirmarse este caso como un asesinato machista, serían 32 mujeres las víctimas mortales de la violencia de género en lo que va de año, 1.373 desde 2003.

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La Generalitat y el Ayuntamiento de Barcelona han condenado este miércoles el feminicidio, el cuarto que se produce en lo que va de año en Cataluña.

El consistorio ha convocado un minuto de silencio mañana, jueves, en la plaza Sant Jaume de Barcelona en señal de rechazo de este asesinato.

Las víctimas de la violencia machista y su entorno pueden pedir ayuda en distintos recursos activos todos los días de la semana y las 24 horas del día: el teléfono 016, el correo electrónico 016-online@igualdad.gob.es y el canal del WhatsApp en el número 600 000 016.

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En una situación de emergencia se puede llamar al 112 o a los teléfonos de emergencias de la Policía Nacional (091) y de la Guardia Civil (062) y, si no es posible hacer esa llamada, en caso de peligro existe también la opción de activar la aplicación ALERTCOPS, que envía una señal de alerta a la Policía con geolocalización. EFE