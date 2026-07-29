Espana agencias
Agregar Infobae enGoogle

Detenido el presunto autor del asesinato de una mujer en un piso de Barcelona

Guardar

Barcelona, 29 jul (EFE).- Los Mossos d'Esquadra han detenido en la madrugada de este miércoles al presunto autor del asesinato de su pareja, de 34 años, en un piso de Barcelona.

Según ha informado la policía catalana, la detención se produjo a las 01:25 horas de esta madrugada y la investigación continúa abierta.

El crimen se produjo el martes por la tarde, cuando un hombre asesinó a puñaladas a una mujer en un domicilio de la calle Andrade, en el distrito de Sant Martí de Barcelona, y después se dio a la fuga.

PUBLICIDAD

Los Mossos recibieron a las 19:47 horas el aviso de que se había producido una agresión en un domicilio y enviaron varias patrullas al lugar del suceso.

Los agentes hallaron en el interior de la vivienda a una mujer herida de gravedad, que fue atendida por los servicios de emergencias, que posteriormente confirmaron su fallecimiento.

PUBLICIDAD

La División de Investigación Criminal de los Mossos d'Esquadra se ha hecho cargo de las investigaciones.

De confirmarse este caso como un asesinato machista, serían 32 mujeres las víctimas mortales de la violencia de género en lo que va de año, 1.373 desde 2003.

Las víctimas de la violencia machista y su entorno pueden pedir ayuda en distintos recursos activos todos los días de la semana y las 24 horas del día: el teléfono 016, el correo electrónico 016-online@igualdad.gob.es y el canal del WhatsApp en el número 600 000 016.

En una situación de emergencia se puede llamar al 112 o a los teléfonos de emergencias de la Policía Nacional (091) y de la Guardia Civil (062) y, si no es posible hacer esa llamada, en caso de peligro existe también la opción de activar la aplicación ALERTCOPS, que envía una señal de alerta a la Policía con geolocalización. EFE

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

Última hora de los incendios en España, en directo: los primeros evacuados regresan a sus casas mientras los fuegos siguen activos en Ávila-Madrid y La Vall d’Uixó

Equipos de emergencia mantienen la vigilancia sobre los principales focos y se amplía la reapertura de municipios tras la estabilización parcial de varios frentes

Última hora de los incendios en España, en directo: los primeros evacuados regresan a sus casas mientras los fuegos siguen activos en Ávila-Madrid y La Vall d’Uixó

La gasolina más barata y más cara de Madrid, Barcelona y otras ciudades

El valor de las gasolinas dependen de una serie de factores tanto nacionales como internacionales

La gasolina más barata y más cara de Madrid, Barcelona y otras ciudades

Detenido un hombre como presunto autor del asesinato de una mujer delante de sus hijos menores en Barcelona

Según los Mossos d’Esquadra, la pareja de la víctima se dio a la fuga e incendió el coche en el que viajaba

Detenido un hombre como presunto autor del asesinato de una mujer delante de sus hijos menores en Barcelona

Estados Unidos lanza su “revisión” de su despliegue militar en Europa mientras miles de soldados permanecen en Rota y Morón

Busca afianzar las modificaciones impulsadas bajo la administración de Donald Trump, que lleva meses advirtiendo sobre una posible reducción de la ayuda militar estadounidense

Estados Unidos lanza su “revisión” de su despliegue militar en Europa mientras miles de soldados permanecen en Rota y Morón

La cuarta ola de calor del verano pone en alerta a casi toda España, dificulta las labores de extinción y dispara el riesgo de nuevos incendios

La Aemet advierte de que los termómetros podrían superar los 42 grados este miércoles

La cuarta ola de calor del verano pone en alerta a casi toda España, dificulta las labores de extinción y dispara el riesgo de nuevos incendios
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

Estados Unidos lanza su “revisión” de su despliegue militar en Europa mientras miles de soldados permanecen en Rota y Morón

Estados Unidos lanza su “revisión” de su despliegue militar en Europa mientras miles de soldados permanecen en Rota y Morón

Juan José Ebenezer, mecánico: “No arranques el coche con el aire acondicionado puesto, espera unos segundos antes de encenderlo”

La Junta de Castilla y León desmantela las torres de vigilancia forestal en Segovia y las sustituye por “casetas de obra”: “Ha afectado en el incendio de Brieva”

El Gobierno indulta parcialmente a la expresidenta del Parlament Laura Borràs y rebaja su pena de prisión de cuatro años y medio a dos tras la propuesta del TSJC

La Complutense reclama que Begoña Gómez y su asesora le indemnicen en caso de ser condenadas por malversación con 113.509 euros por apropiarse del ‘software’

ECONOMÍA

La gasolina más barata y más cara de Madrid, Barcelona y otras ciudades

La gasolina más barata y más cara de Madrid, Barcelona y otras ciudades

Juanma Lorente, abogado: “No puedes teletrabajar desde donde te dé la gana”

La realidad de eliminar el secreto salarial: las empresas españolas creen estar preparadas, pero el 77% de los empleados ni siquiera conoce cuáles son sus nuevos derechos

El detalle hipotecario que explica por qué algunas familias resisten mejor las subidas de tipos y por qué las crisis no golpean a todos igual

Las firmas españolas que compiten por tener un billete en el futuro: así es el diseño que busca una revolución del euro

DEPORTES

Nuevas imágenes de Ilia Topuria sin protector de ojos y visiblemente recuperado tras el combate en Casa Blanca

Nuevas imágenes de Ilia Topuria sin protector de ojos y visiblemente recuperado tras el combate en Casa Blanca

Laporta no viajará con el FC Barcelona a la gira de Inglaterra tras sufrir una arritmia : “Todo ha ido bien. Me han revertido la arritmia”

Sergey Lomakin, el hombre por el que Pirlo ya no será seleccionador de la Azzurra: del rey de las apuestas a los favores al Kremlin

Williams pide perdón a Carlos Sainz y Albon tras los fallos en el monoplaza que relegan a los pilotos al pozo de la parrilla

Cucurella cumple su promesa y se tatúa la cara de Luis de la Fuente tras ganar el Mundial 2026