Consolidado durante la noche el perímetro del incendio de La Utrera (León)

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León, 29 jul (EFE).- La Brigada de Refuerzo en Incendios Forestales (BRIF) de Tabuyo del Monte (León), dependiente del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico (Miteco), ha trabajado durante toda la noche para consolidar el perímetro y extinguir el incendio forestal declarado el martes en la localidad leonesa de La Utrera, en el municipio de Valdesamario.

Según ha informado la propia BRIF a través de sus redes sociales, la Brigada en Turno de Especial Disponibilidad (TED) ha centrado sus esfuerzos en ajustar el perímetro y la línea de control construida con herramientas manuales para consolidar el cierre de uno de los sectores afectados por el fuego.

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La evolución del incendio es favorable, de acuerdo con la información facilitada por la Junta de Castilla y León, aunque el fuego continúa en nivel 2 del Índice de Gravedad Potencial (IGR-2), el máximo, por lo que se mantienen las medidas preventivas adoptadas para proteger a la población.

Actualmente permanecen evacuados, por precaución, los vecinos de La Utrera, donde han sido desalojadas unas 60 personas, y del barrio de La Velilla, con otras seis personas evacuadas, ambos en el término municipal de Valdesamario.

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Asimismo, continúa el confinamiento de los barrios de La Garandilla, con 35 habitantes afectados, y El Castro, donde permanecen confinadas unas 15 personas, mientras los servicios de emergencia siguen monitorizando la evolución del fuego.

El incendio se declaró a las 14.45 horas del martes y su causa continúa bajo investigación, aunque el delegado territorial de la Junta en León, Eduardo Diego, aseguró que los indicios apuntan a un fuego provocado y destacó el trabajo realizado durante las últimas horas.

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En las labores de extinción permanecen movilizados 38 medios, incluidos tres recursos aéreos, además de personal técnico, agentes medioambientales y efectivos terrestres. Durante las horas de mayor actividad han llegado a trabajar en la zona hasta 55 medios de intervención.

La Junta mantiene además cortada al tráfico la carretera LE-451 entre los kilómetros 37 y 40 para facilitar el trabajo de los equipos de extinción y garantizar la seguridad en el entorno del incendio.

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De forma paralela, se ha procedido al corte preventivo de una línea eléctrica en la zona con el fin de proteger a los operarios que trabajan sobre el terreno. La interrupción del suministro afecta a las localidades de Villameriel, San Feliz de las Lavanderas, Paladín, Escuredo y La Utrera.

El restablecimiento del servicio eléctrico se realizará una vez las condiciones permitan garantizar la seguridad del operativo, según ha informado la administración autonómica.

Los trabajos desarrollados durante la noche han permitido avanzar en la consolidación del perímetro y reducir la actividad del incendio, aunque los servicios de extinción mantienen un amplio dispositivo ante el riesgo de reactivaciones y para evitar que las llamas puedan afectar a nuevas zonas forestales o núcleos habitados. EFE

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rs/mr/crf