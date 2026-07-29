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Albares pide "perspectiva europea" para combatir los "devastadores" incendios: "La UE debe adaptarse"

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El ministro de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación, José Manuel Albares, ha pedido este miércoles "perspectiva europea" para hacer frente a los "devastadores" e "inéditos" incendios forestales que están teniendo lugar en varios puntos de España y ha instado a la Unión Europea a "adaptarse" para "crear mecanismos aún más robustos".

"Este año se han quemado seis veces más territorios que el año anterior en las mismas fechas. Las últimas noticias apuntan a que se está controlando la situación, que hay cierto control sobre la temperatura, pero la realidad que hemos presenciado año tras año aquí en España, y también aquí en Europa, es que los incendios son cada vez más frecuentes, que hay una mayor incidencia", ha explicado durante una entrevista concedida a la emisora de radio francesa RFI, recogida por Europa Press.

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En este sentido, ha lamentado que las temperaturas máximas sean "cada vez más altas", una situación que hace obligatorio intervenir desde una "perspectiva europea, como se hace con los mecanismos europeos". Así, ha dado las gracias a los gobiernos de Portugal, Italia, Grecia, Turquía y Serbia por la ayuda entregada a España, al tiempo que ha hecho hincapié en la importancia de la prevención.

"Es muy importante que todos seamos conscientes de ello para reducir los riesgos y mejorar el desarrollo del territorio. Debemos aceptar que los incendios son cada vez más frecuentes, que las temperaturas máximas son más altas, que hoy en día hay incendios por todas partes, en España y también en Europa, en lugares donde tradicionalmente no los había. Y la Unión Europea debe adaptarse para crear mecanismos aún más robustos, con medios aún más eficaces", ha puntualizado.

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Es por ello que ha hecho hincapié en la necesidad de "anticiparse" a estos fuegos, de "tener capacidad de reducir los riesgos". "No es solo una cuestión de medios sino también de analizar la situación actual. Debemos luchar contra el negacionismo climático, con todas esas fuerzas políticas o todas esas personas que creen que el cambio climático es algo que solo existe en la mente de la gente, y debemos trabajar para que el Pacto Verde Europeo tenga mayor difusión", ha aclarado.

Sobre esta cuestión, Albares ha recalcado que el Gobierno ya ha propuesto un Pacto de Estado climático a "todas las fuerzas políticas, para luchar contra a los efectos del cambio climático pero también contra él". "La oposición de derecha prefiere no oír hablar del tema por el momento", ha criticado.

"El pacto europeo es un claro ejemplo de las diferentes fuerzas políticas que trabajan contra el cambio climático, pero también a favor de la transición ecológica, fuente de crecimiento, competitividad y creación de empleo. Sin embargo, debemos reconocer que cada vez existen más vulnerabilidades relacionadas con el cambio climático", ha sostenido.

El ministro ha querido expresar su solidaridad con Francia, que también está siendo duramente golpeada por los incendios. "Quiero expresar mi más sincera solidaridad con el Gobierno francés y hacerles saber que también pensamos en ellos", ha remachado.

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EuropaPress

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