Roberto Mancini, porpuesto como nuevo seleccionador italiano de fútbol

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Roma, 28 jul (EFE).- El presidente de la Federación Italiana de Fútbol (FIGC), Giovanni Malagó, anunció este martes durante una reunión que está conversando con Roberto Mancini para que sea el nuevo seleccionador del combinado nacional, según informaron varios medios.

Sería un regreso del técnico, que dejó la selección tras no lograr la clasificación para el Mundial de Catar 2022.

Mientras, se desconoce cuál sera el nombre que se propondrá como director técnico, tras la marcha de Paolo Maldini, que renunció este lunes por la crisis suscitada por el rechazo de Andrea Pirlo como nuevo seleccionador debido a sus vínculos con una sociedad de apuestas rusa. Los medios italianos apuntan a que el nuevo director técnico será Claudio Ranieri.

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El presidente de la FIGC ha comunicado la decisión de proponer a Mancini durante el consejo federal previsto esta mañana y en el que están presentes 16 miembros, entre ellos tres representanes de la Liga Serie A: el peresidente del Inter de Milán, Giuseppe Marotta; el vicepresidente del Unuidense, Stefano Campoccia; y el exjugador Giorgio Chiellini.

También participan representantes de la Serie B y la C, así como de la Liga Nacional Amateur, de la Asociación de Futbolistas y de la Asociación de Entrenadores (Giancarlo Camolese y Silvia Citta).

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Los medios destacan que con la petición a Mancini se impone así la visión de Malagó, que desde un principio le quería en el banquillo 'azzurro'.

Tras una exitosa carrera como jugador Mancini comenzó en los banquillos en 2001 al frente del Fiorentina, con la que conquistó una Copa Italia, antes de dirigir al Lazio.

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Su gran salto llegó en el Inter de Milan, donde levantó tres títulos consecutivos de la Serie A entre 2006 y 2008 y completó una de las etapas más exitosas de su carrera, con siete trofeos en total al frente del conjunto 'nerazzurro'.

En 2009 asumió el desafío de dirigir al Manchester City y posteriormente pasó por el Galatasaray y el Zenit de San Petersburgo antes de recibir la llamada de la selección italiana en 2018.

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Su etapa también estuvo marcada por la decepción de no lograr la clasificación para el Mundial de Catar 2022 tras caer frente a Macedonia del Norte en la repesca. Permaneció al frente del combinado nacional hasta 2023, cuando aceptó la oferta para dirigir a la selección de Arabia Saudí.EFE