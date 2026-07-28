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La UEFA y los árbitros acuerdan limitar las revisiones del VAR "largas y minuciosas"

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Redacción deportes, 28 jul (EFE).- La UEFA y los responsables de arbitraje de las 55 federaciones nacionales de fútbol europeas han acordado limitar las revisiones del VAR "largas y prolongadas" e intervenir sólo en situaciones de error "claro y evidente" ante una identificación errónea, además de aplicar de forma "estricta y coherente" las nuevas reglas que tratan de evitar las pérdidas de tiempo.

La unificación de estos criterios se abordó en el encuentro que el máximo organismo futbolístico europeo mantuvo con los responsables de arbitraje nacionales la semana pasada, en la que también participó un representante de la IFAB (International Football Association Board), el organismo independiente internacional que determina la reglas del juego, informa la UEFA en un comunicado.

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En la reunión, se reiteró que el videoarbitraje sólo debe intervenir en situaciones de error "claro y evidente", es decir, cuando una decisión del árbitro sea "manifiestamente incorrecta o cuando el árbitro ha pasado por alto una jugada clara".

"El VAR no está destinado a arbitrar de nuevo el partido, sino que constituye un apoyo esencial para los árbitros, quienes deben seguir siendo el centro de toda la toma de decisiones. Las revisiones prolongadas y minuciosas suelen ser un síntoma que revela que la decisión sobre el terreno de juego no fue clara y obviamente incorrecta, por lo que deben limitarse", señala el organismo que preside el esloveno Aleksander Ceferin.

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La sesión se centró en los cambios introducidos en el reglamento que entraron en vigor en el reciente Mundial de Estados Unidos, México y Canadá para promover "una mayor coherencia en la interpretación y aplicación" de esas modificaciones.

"Esto ayudará a que los jugadores, los clubes, los aficionados y todas las partes interesadas del fútbol comprendan mejor las decisiones arbitrales. Para la popularidad del fútbol, es fundamental eliminar cualquier duda del juego y garantizar que las reglas se apliquen con claridad", subraya el director de arbitraje de la UEFA, Roberto Rosetti.

Las partes compartieron la necesidad de adoptar "un enfoque más coherente" respecto a la intervención de los asistentes del VAR y se incidió en exponer instrucciones sobre la interpretación correcta de las situaciones de identificación errónea.

Entre las nuevas normas aplicadas en el Mundial, está que el VAR podrá asistir al árbitro ante una tarjeta roja que sea consecuencia de una segunda amarilla claramente incorrecta -antes sólo podía intervenir en las expulsiones directas-.

Y el mismo criterio ante una confusión de identidad: cuando el árbitro sancione una infracción que conlleve amonestación, una tarjeta roja o amarilla al jugador equivocado.

También hubo consenso en la reunión en que los árbitros deben aplicar de forma "estricta y coherente" las nuevas reglas dirigidas a agilizar "la reanudación del juego, proteger su integridad y reducir retrasos innecesarios para que se preserve la emoción y la calidad de los partidos".

Estas medidas se refieren a las situaciones en las que se pierde tiempo, como saques de puerta y de banda, sustituciones o lesiones, con el propósito de garantizar un mayor tiempo de juego con el balón en juego.

Otro punto en común fue la importancia de reforzar el protocolo de cooperación entre los capitanes de los equipos y los árbitros para seguir fomentando un mayor respeto hacia este colectivo.

“El hecho de que las 55 federaciones nacionales y la UEFA hayan acordado unas directrices para lograr un enfoque más coherente en la aplicación de las Reglas de Juego supone un hito importante”, resumió Rosetti.

El organismo europeo anticipa que en las próximas semanas dará a conocer nuevas medidas e iniciativas destinadas a proporcionar "una orientación clara y a respaldar la aplicación coherente" de las reglas de juego y del uso del VAR en todo el fútbol europeo. EFE

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