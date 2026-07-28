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Fijado para octubre el juicio por la muerte de dos militares en unas maniobras en Córdoba

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Córdoba, 28 jul (EFE).- El juicio por los dos militares fallecidos en unas maniobras en la base militar de Cerro Muriano (Córdoba) ha sido fijado para el próximo octubre por el Tribunal Militar Central, con sede en Madrid.

Las fechas fijadas, según la providencia a la que ha tenido acceso EFE, son del 26 al 30 de octubre y los días 3, 4, 5, 6, 10, 11, 12, 13, 16, 17, 18, 19, 20, 23 y 24 de noviembre, casi tres años después de que se produjera el suceso que tuvo lugar el 21 de diciembre de 2023.

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Las muertes del cabo Miguel Ángel Jiménez y del soldado Carlos León se produjeron durante unas maniobras consistentes en el cruce de un lago, si bien la investigación en la jurisdicción militar para esclarecer si existieron responsabilidades penales en la planificación y ejecución del ejercicio ha puesto de manifiesto que hubo irregularidades a la hora de establecer las debidas medidas de seguridad.

En el proceso están encausados el capitán que dirigía el ejercicio y uno de los sargentos que le acompañaba en la primera sección, un teniente coronel y un comandante que formaban parte de la cadena de mando.

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Las penas pedidas por las distintas partes llegan en algunos casos hasta los 9 años de prisión por homicidio imprudente. EFE

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