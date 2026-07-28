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Feijóo asegura que Fujimori trabajará para que prospere Perú, aliado estratégico de España

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Madrid, 28 jul (EFE).- El presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo, ha asegurado este martes que Perú es un aliado estratégico para España que merece prosperidad y estabilidad, y se ha mostrado convencido de que su nueva presidenta, Keiko Fujimori, "trabajará para que así sea".

Así lo ha señalado en un mensaje en la red social X el líder de los populares, que ha asistido en Lima a la ceremonia de investidura de Fujimori como nueva presidenta de Perú y con la que ha mantenido un encuentro.

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Una ocasión que ha reunido a los principales líderes iberoamericanos, ha indicado Núñez Feijóo, que ha aprovechado su viaje a Lima para encontrarse también con los presidentes de Chile, José Antonio Kast; y de Ecuador, Daniel Noboa.

El presidente del PP ha recalcado que trabajará para que España sea puente entre la Unión Europea e Iberoamérica: "hoy volvemos a reafirmar nuestro compromiso con la democracia, la cooperación y el futuro compartido de nuestra comunidad. EFE

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