Fallece el expresidente de La Caixa Josep Vilarasau a los 95 años de edad

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Barcelona, 28 jul (EFE).- El expresidente de La Caixa Josep Vilarasau ha fallecido a los 95 años de edad, según han confirmado a EFE fuentes del sector financiero.

Doctor ingeniero industrial y licenciado en ciencias económicas y empresariales, Vilarasau fue nombrado director general de La Caixa –en aquel momento Caja de Pensiones– en 1976 y asumió la presidencia de la entidad entre 1999 –entonces ya denominada Caja de Ahorros y Pensiones de Barcelona– y el año 2003.

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Luego pasó a ser presidente honorífico de La Caixa y del patronato de la Fundación la Caixa.

También fue presidente de Acesa, empresa concesionaria de las autopistas españolas y vicepresidente del grupo Repsol. EFE