Evolución favorable del incendio en La Utrera (León) pero se mantienen los desalojos

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León, 28 jul (EFE).- Los trabajos de extinción en el incendio forestal de La Utrera (León) avanzan favorablemente pero se mantiene el Índice de Gravedad Potencial 2 y las medidas preventivas para la población, según ha informado el delegado de la Junta en León, Eduardo Diego.

Por lo tanto, se mantienen evacuados La Utrera (60 desalojados), y el barrio de La Velilla (6 desalojados), en el municipio de Valdesamario. Asimismo, se confinan otros dos barrios de este mismo municipio: La Garandilla (35 personas confinadas) y el Castro (15 personas), además se mantiene cortada la carretera LE-451 entre los kilómetros 37 y 40.

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La Junta ha informado que adicionalmente, se ha cortado una línea eléctrica en la zona con el objetivo de garantizar la seguridad de los operarios que trabajan en la extinción del incendio.

Los pueblos afectados por este corte son: Villameriel, San Feliz de las Lavanderas, Paladín, Escuredo y La Utrera; el suministro de electricidad se retomará en estas localidades cuando sea seguro para el operativo.

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Como ha informado la Junta de Castilla y León el incendio se inició a las 14:45 horas por causas que todavía se están investigando, justo cuando el incendio de Murias de Ponjos, también perteneciente al Ayuntamiento de Valdesamario, se había dado por estabilizado tras un fin de semana en el que se llegaron a desalojar seis poblaciones y 174 vecinos.

En las tareas de extinción sobre el terreno se ha desplegado un amplio operativo integrado por un técnico, cuatro agentes medioambientales, tres brigadas terrestres, tres autobombas, dos buldócer, cinco brigadas helitransportadas y seis medios aéreos. EFE

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