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El Supremo también amnistía a los miembros de la Mesa del Parlament de 2017

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Madrid, 28 jul (EFE).- El Tribunal Supremo ha aplicado la amnistía también a Lluís María Corominas, Anna Simó, Ramona Barrufet y Lluís Guinó, miembros de la Mesa del Parlament de Cataluña en 2017, condenados por delito de desobediencia.

Los cuatro fueron condenados por el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña a cuatro meses de inhabilitación por permitir la tramitación de la declaración de independencia de Cataluña y de las leyes de desconexión a pesar de que el Tribunal Constitucional les había prohibido hacerlo.

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Ahora, el Supremo declara amnistiados los actos que cometieron y extinguida su responsabilidad penal toda vez que el Tribunal Constitucional avaló la legalidad de la ley de amnistía que cuestionó el propio Tribunal Supremo.

Es la tercera decisión que adopta el alto tribunal en el mismo sentido en apenas una semana después de que el Tribunal de Justicia de la UE fallara también a favor de la ley de amnistía.

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Desde entonces, el Supremo ha amnistiado a ocho manifestantes que protestaron contra la sentencia del 'procés', entre ellos el expresident del Parlament, Roger Torrent, y otros tres miembros de la Mesa del año 2019, y a la exconsellera Meritxell Serret. EFE

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