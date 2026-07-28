El incendio de la Vall d'Uixó (Castellón) sigue sin control tras quemar 8.500 hectáreas

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La Vall d'Uixó (Castellón), 28 jul (EFE).- El incendio de La Vall d'Uixó (Castellón), que afronta su cuarta jornada tras quemar 8.500 hectáreas, sigue sin control, aunque no ha ampliado su perímetro durante la madrugada de este martes, que no ha sido meteorológicamente tan beneficiosa como se esperaba, según el conseller de Emergencias, Juan Carlos Valderrama.

Tras la reunión del Centro de Coordinación Operativa Integrado (Cecopi) en el Puesto de Mando Avanzado (PMA) de la Vall d'Uixó, Valderrama ha anunciado que los vecinos de la Vilavella, desalojados este fin de semana, pueden regresar a sus casas, aunque estarán confinados en las mismas.

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Valderrama y el jefe del operativo de extinción, Fernando Pérez, han explicado que los trabajos de extinción se centran en la zona de Eslida-Artana, Tales-Alcudia de Veo, Alfondeguilla y Tales-Onda, y que los 34 medios aéreos y 400 terrestres tratan de que no avance el perímetro.

El jefe del operativo de extinción ha destacado que el humo se está quedando en los valles y está condicionando el trabajo de los medios aéreos.

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Ha precisado que los mismos trabajarán en los puntos más complicados, que se encuentran en la zona noroeste del perímetro, y ha aclarado que puede existir la sensación de que no hay llama, pero sí mucho humo, que cuando se levante sí que hay posibilidad de avance del fuego. EFE

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