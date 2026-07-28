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Detenido en Torrevieja (Alicante) un fugitivo reclamado por Lituania y Alemania

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Torrevieja (Alicante), 28 jul (EFE).- Un individuo de 28 años reclamado por las autoridades de Lituania por delitos de orden público y por Alemania por actividades contra el patrimonio ha sido detenido en Torrevieja (Alicante).

Según la Guardia Civil, este hombre sobre el que pesaban las europeas de detención y entrega (OEDE) se ocultaba desde hace años en la ciudad alicantina, donde había llegado a hacer diversos trámites administrativos y bancarios con documentación falsa, por lo que también está siendo investigado como presunto autor de un delito de falsedad documental.

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El arresto se produjo durante un servicio de seguridad ciudadana cuando los agentes identificaron a varias personas en la vía pública y detectaron incoherencias en la documentación aportada por uno de los identificados, lo que hizo sospechar sobre su verdadera identidad.

Las gestiones para comprobar su filiación confirmaron que el hombre utilizaba una identidad falsa para ocultar que era objeto de búsqueda de las autoridades judiciales de Lituania y Alemania, por lo que fue detenido de forma inmediata.

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La identificación fue posible gracias a la colaboración del Punto Atenas de la Policía Nacional, unidad especializada en identificación biométrica mediante cotejo facial, que permitió verificar la identidad real del sospechoso.

Ya ha sido puesto a disposición del Juzgado Central de Instrucción de la Audiencia Nacional, competente para tramitar las órdenes europeas de detención y entrega. EFE

jg/ams/jdm

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