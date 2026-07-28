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Ávila amanece sin la espesa nube de humo que la inundó el lunes por los incendios

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Ávila, 28 jul (EFE).- La capital abulense y buena parte de la provincia han amanecido este martes sin la espesa nube de humo que el lunes inundó, la mitad sur y el este, debido a los incendios de la Comunidad de Madrid y de Ávila, considerada el mayor de la historia de España, con más de 50.000 hectáreas carbonizadas.

Aunque el olor a humo permanece aún, el ambiente está más despejado a primera hora de este martes, después de casi un día en la que en habitual horizonte hacia el Valle Amblés o hacia las sierras cercanas no podía contemplarse a simple vista, como era habitual.

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Y es que, el humo de los incendios se había extendido desde el sur de Ávila y desde el este, donde se encuentra el otro gran incendio en la vecina comunidad madrileña, había llegado a la capital y parte del norte de la provincia, a más de 50 kilómetros de los incendios.

Esta situación hizo que las calles aparecieran más vacías de lo habitual y que muchos abulenses pasearan con la mascarilla puesta.

Ante esta situación, tanto la Junta de Castilla y León, como el Ayuntamiento de Ávila recomendaron a la población adoptar precauciones, debido a unos niveles de partículas "muy elevados", debido a las emisiones ocasionadas por el cambio de la dirección del viento sobre los incendios forestales.

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Por ello, se aconsejó no hacer actividades que impliquen esfuerzo físico para toda la población, al tiempo que se recomendaba que las personas sensibles adoptaran "precauciones especiales".

Además, se recomendaba que, en la medida de lo posible, las ventanas de los edificios permanecieran cerradas, así como los sistemas de ventilación interior forzados.

Esta situación hizo que también la localidad abulense de Las Navas del Marqués (5.600 habitantes) fuera confinada el lunes, debido al espeso humo que poblaba esta zona de la parte este de la provincia, uniéndose a las de El Tiemblo, Navaluenga y Cebreros, que se encuentran en la misma circunstancia.

La última información facilitada a última hora del lunes por parte del director técnico de extinción del operativo del Plan de Protección Civil ante Emergencias por Incendios Forestales en Castilla y León (INFOCAL), José Luis Gutiérrez, señalaba que los trabajos del día habían dado frutos, de manera que la situación era "bastante más favorable de lo que era". EFE

agg/crf

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