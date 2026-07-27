Temas del día de EFE España del lunes 27 de julio de 2026

INCENDIOS FORESTALES

Madrid - Los equipos de extinción tratan de controlar los múltiples incendios declarados en distintos lugares de la geografía española, entre los que destacan el de la provincia de Ávila -el mayor registrado en España- y el de la Comunidad de Madrid, que ya han confluido en algunos puntos, y el de la Vall d'Uixó (Castellón).

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- Vall d'Uixó - El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, visita el Puesto de Mando Avanzado (PMA) del incendio de La Vall d'Uixó (Castellón), donde se reunirá con los equipos desplegados (12:15h). A las 15:30h lo hará la vicepresidenta tercera del Gobierno y ministra para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, Sara Aagesen.

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TIEMPO CALOR

Madrid- Tras un fin de semana dominado por un acusado bajón térmico en casi toda España, la semana arranca estable y con un aumento generalizado y progresivo de las temperaturas máximas que, a partir del miércoles, volverá a dejar valores por encima de 40 grados en amplias zonas del sur y este peninsular.

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REFUGIOS CLIMÁTICOS

Madrid - El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, clausura la presentación de la Red de Refugios Climáticos, en el marco del Pacto de Estado frente a la Emergencia Climática, durante un acto en el que interviene también la vicepresidenta tercera y ministra para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, Sara Aagesen.

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JUICIO KITCHEN

San Fernando de Henares (Madrid) - El juicio del caso Kitchen afronta su semana final en al que quedará visto para sentencia con la exposición de los últimos informes de las defensas de los acusados y la posibilidad de que alguno de los ocho acusados hagan uso del último turno de palabra.

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GOBIERNO LEGISLATURA

Madrid- Las direcciones de los partidos se reúnen para analizar la actualidad al final de este curso político, marcado por los extremos incendios que estos últimos días han quemado muchos puntos de España, justo un día antes de que el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, haga balance de la legislatura.

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INGRESO MÍNIMO

Madrid - La ministra de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, Elma Saiz, preside la IV Comisión de Seguimiento del ingreso mínimo vital (IMV) para analizar la situación actual tras seis años desde su puesta en marcha y abordar los avances en su gestión.

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(Texto) (Foto) (Video) (Audio) (Directo) (Recursos de archivo en EFEServicios: 8023438269)

INSTITUTO CERVANTES

Jerez de la Frontera (Cádiz) - La reina Letizia inaugura este lunes la reunión anual del Instituto Cervantes, que en esta ocasión se celebra en Jerez de la Frontera (Cádiz) para conmemorar el centenario del nacimiento de José Manuel Caballero Bonald.

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A las 10.00 la secretaria de Estado de Cooperación Internacional, Eva Granados, y el director del Instituto Cervantes, Luis García Montero. ofrecen una rueda de prensa

ECLIPSE SOLAR

Yebes (Guadalajara) - El director del Observatorio de Yebes (Guadalajara), Pablo de Vicente, explica en una entrevista con EFE por qué esta infraestructura, referencia en investigación del Instituto Geográfico Nacional, se convertirá el 12 de agosto en el centro de seguimiento oficial del eclipse total solar, cuya observación lleva preparando desde hace "mucho tiempo". Por Beatriz Retuerta

(Texto enviado a las 8:00h. 807 palabras) (Foto) (Vídeo)

Oviedo - El 12 de agosto está marcado en todos los calendarios por el eclipse solar total que se podrá observar de una manera completa desde el Principado, algo que a juicio de la patronal asturiana de hostelería y turismo, Otea, representa un escaparate soñado que hay que aprovechar como "altavoz" para "sorprender" y mostrar a los turistas primerizos "todo lo bueno" que hay en Asturias.

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MODA TENDENCIAS

Madrid - Por unas cosas o por otras, siempre aparece una prenda que se convierte en viral y no precisamente por su atractivo y comodidad sino por todo lo contrario. Esta temporada son unos pantalones de pernera extraancha, frescos para el verano, pero con un tejido tan fino que han provocado más de una caída y la alerta de las usuarias. Inmaculada Tapia

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CÓMIC BAUR

Barcelona - Si llegas a los cincuenta, estás en paro y te conviertes en invisible para la sociedad, lo mejor es adaptarte a tu nuevo estatus, como Marcie, protagonista de la novela gráfica homónima de Cati Baur, que aprovecha esta transparencia social para convertirse en una discreta detective privada, una obra de la que la autora ha hablado con Efe. Sergio Andreu.

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AGENDA INFORMATIVA

POLÍTICA

09:00h.- Sevilla.- BARÓMETRO CENTRA.- La Fundación Centro de Estudios Andaluces (CENTRA) publica un nuevo Barómetro Andaluz correspondiente a junio. (Texto)

11:00h.- Madrid.- PARTIDOS PSOE.- Reunión de la Ejecutiva federal socialista en Ferraz y posterior rueda de prensa de la portavoz socialista, Montse Mínguez (a partir de las 13h). (Texto) (Foto) (Vídeo) (Audio)

11:00h.- Madrid.- PARTIDOS PODEMOS.- El secretario de Organización y portavoz de Podemos, Pablo Fernández, ofrece una rueda de prensa para comentar la actualidad. Sede de Podemos (Calle de Francisco Villaespesa, 18. Madrid) (Foto)

12:30h.- Madrid.- PARTIDOS SUMAR.- Representantes del espacio político configurado por Movimiento Sumar, Comuns, Más Madrid e Izquierda Unida ofrecen una rueda de prensa para valorar la actualidad política. Interviene Ernest Urtasun en representación de las cuatro organizaciones. Espacio Ecooo (Madrid). (Texto) (Foto) (Vídeo) (Audio)

13:00h.- Madrid.- PARTIDOS PP.- La vicesecretaria de Regeneración Institucional, Cuca Gamarra, ofrece una rueda de prensa en la sede del partido en Madrid. Sede nacional del PP (c/ Génova, 13). (Texto) (Foto) (Vídeo) (Audio)

13:00h.- Barcelona.- PARTIDOS JXCAT.- Rueda de prensa de Junts per Catalunya para valorar la actualidad política. Sede de Junts per Catalunya (Passatge Bofill, 9) y streaming en el canal de YouTube del partido. (Texto)(Vídeo)

18:00h.- Bilbao.- PARTIDOS PNV.- El PNV celebra el 131 aniversario de su fundación, con la intervención del presidente del partido, Aitor Esteban. Jardines de Albia. (Texto) (Foto) (Vídeo) (Audio)

20:30h.- Palma.- MEMORIA DEMOCRÁTICA.- La presidenta balear, Marga Prohens, preside el homenaje a las víctimas mortales de los bombardeos republicanos sobre Palma en la Guerra Civil. Paseo Sagrera

ECONOMÍA

09:00h. local- Las Palmas de Gran Canaria.- HACIENDA CANARIAS.- El presidente del Gobierno canario, Fernando Clavijo, se reúne con el ministro de Hacienda, Arcadi España, para abordar las transferencias pendientes, el Decreto Canarias y el nuevo sistema de financiación; encuentro en el que también participa el ministro de Política Territorial y Memoria Democrática, Ángel Víctor Torres. Presidencia. (Texto) (Foto)

10:30h.- València.- PRESUPUESTOS GENERALITAT.- La Comisión de Economía de Les Corts Valencianes debate el proyecto de ley de medidas fiscales, de gestión administrativa y financiera, y de organización de la Generalitat. Palau de Les Corts, plaza de san Lorenzo, 4. (Texto)

11:00h.- Zaragoza.- MOTOR STELLANTIS.- El presidente de Aragón, Jorge Azcón, informa sobre el estado de tramitación del Proyecto Toro, la gigafactoría de baterías para vehículos eléctricos que promueven Stellantis y el grupo chino CATL. Sala de Columnas del Edificio Pignatelli.

11:00h.- Santiago de Compostela.- ABANCA RESULTADOS.- Abanca presenta los resultados del segundo trimestre de 2026 en una rueda de prensa con su presidente, Juan Carlos Escotet, y el consejero delegado, Francisco Botas, así como el director general financiero, Alberto de Francisco. Centro Abanca Obra Social. Plaza de Cervantes, 17. (Texto) (Foto) (Vídeo)

12:00h.- Madrid.- INGRESO MÍNIMO.- La ministra de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones y portavoz del Gobierno, Elma Saiz, preside la IV Comisión de Seguimiento del ingreso mínimo vital. Tras la reunión (12:45 horas), atiende a los periodistas. José Abascal, 39. (Texto) (Foto) (Vídeo) (Audio) (Directo)

11:30h.- San Sebastián.- VIVIENDA ALQUILER.- El consejero de Vivienda, Denis Itxaso, habla sobre el mercado del alquiler y la evolución de precios tras la aplicación íntegra de las zonas tensionadas. Delegación Gobierno Vasco. C/ Andia 13

17:30h.- Madrid.- MERLIN RESULTADOS.- La socimi Merlin Properties publica las cuentas correspondientes al primer semestre del ejercicio 2026 tras el cierre del mercado. Al día siguiente celebrará una conferencia con analistas a las 15.00 horas.

17:30h.- Madrid.- NEINOR RESULTADOS.- La promotora inmobiliaria Neinor Homes presenta sus resultados correspondientes al primer semestre de 2026 después del cierre del mercado. Al día siguiente su equipo directivo ofrecerá una videoconferencia para analistas a las 13.00 horas. (Texto)

JUSTICIA Y SEGURIDAD

10:00h.- San Fernando de Henares (Madrid).- JUICIO KITCHEN.- Continúa el juicio del caso Kitchen con los informes finales de las cuatro defensas que quedan por exponer y que en esta jornada será el turno, al menos, de la del excomisario José Villarejo. C/ Límite esquina c/ Mar Cantábrico. (Texto) (Foto) (Vídeo)

11:15h.- La Laguna (Tenerife).- AUDIENCIA NACIONAL.- El presidente de la Audiencia Nacional, Juan Manuel Fernández, inaugura en el campus internacional Ciudad de La Laguna (Tenerife) un curso sobre democracia y derechos humanos con una conferencia sobre el papel de su tribunal como garante del estado de derecho. Teatro Leal

SOCIEDAD

09:15h.- Madrid.- REFUGIOS CLIMÁTICOS.- El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, clausura la presentación de la Red de Refugios Climáticos, en el marco del Pacto de Estado frente a la Emergencia Climática, durante un acto en el que interviene también la vicepresidenta tercera y ministra para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, Sara Aagesen. (Texto) (Foto) (Vídeo) (Audio) (Directo)

09:30h.- Madrid.- REFUGIOS CLIMÁTICOS.- Presentación de la Red de Refugios Climáticos de la Administración General del Estado, con Maider Etxebarria, alcaldesa de Vitoria-Gasteiz, y Sara Aagesen, vicepresidenta tercera y ministra para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico. Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico. (Texto)

10:00h.- Navalcarnero (Madrid).- INCENDIOS FORESTALES.- El ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, preside el Comité Estatal de Coordinación y Dirección del Plan Estatal de Emergencias (CECOD), en el Puesto de Mando Avanzado (PMA). (Texto) (Foto) (Vídeo) (Audio)

10:00h.- Madrid.- PUEBLO GITANO.- El ministro de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030, Pablo Bustinduy, asiste al Memorial del Samuradipen 2026, un acto para recordar a las víctimas del exterminio del pueblo gitano en la II Guerra Mundial. Ministerio de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030. Paseo del Prado, 18. (Texto) (Vídeo)

10:30h.- Zaratán (Valladolid).- CRUZ ROJA.- Cruz Roja en Castilla y León inaugura su nuevo Centro Logístico para dar respuesta inmediata ante cualquier emergencia que pueda surgir. Calle Agricultura 7. (Texto) (Foto)

10:45h.- Castellón.- SOSTENIBILIDAD PLÁSTICOS.- Global Omnium y Rototom Sunsplash presentan ‘La gota que da vida al bosque’, proyecto que conmemora el quinto aniversario de alianza sostenible entra ambas entendidas que ha permitido al festival internacional de reggae Rototom Sunsplash convertirse en el certamen musical con menor generación de plástico a nivel europeo. Solé Rototom Beach, playa del Gurugú. (Texto)

11:00h.- Briviesca (Burgos).- MONJAS BELORADO.- Las exmonjas de Belorado vuelven al juzgado de Briviesca (Burgos) para declarar por sendos procedimientos abiertos por la venta a través de internet obras de arte y casullas del monasterio de Belorado y el uso de vehículos asignados a la comunidad religiosa burgalesa Juzgados. (Texto) (Foto) (Vídeo)

11:30h.- Barcelona.- FIESTAS MERCE.- Los responsables del Ayuntamiento de Barcelona presentan en rueda de prensa la programación musical de las fiestas de la Mercè 2026, previstas entre el 23 y el 27 de septiembre. Palau de la Virreina (Rambla, 99). (Texto)

11:30h.- Madrid.- IGUALDAD SINDICATOS.- La ministra de Igualdad, Ana Redondo, se reúne con la vicesecretaria general de UGT, María Dolores Navarro, y con la secretaria confederal de Mujeres, Igualdad y Condiciones de Trabajo de CCOO, Carolina Vidal, en la sede del Ministerio.

11:30h.- Valenzuela de Calatrava (Ciudad Real).- SOCIEDAD TRADICIONES.- Presentación del proceso y del trabajo desarrollado para la obtención de la declaración de Fiesta de Interés Turístico Internacional de la Ruta de la Pasión Calatrava. Ayuntamiento.

11:30h.- San Sebastián.- RESIDUOS GIPUZKOA.- El complejo de la incineradora de Gipuzkoa inaugura una instalación que transforma los residuos orgánicos en gas renovable para abastecer hogares. Complejo incineradora de Zubieta

12:00h.- A Coruña.- ECLIPSE SOLAR.- El secretario de Estado de Ciencia, Innovación y Universidades, Juan Cruz Cigudosa, presenta la campaña 'Una vista única. Cuídala', para sensibilizar sobre la observación del trío de eclipses, con la participación del vicepresidente de la ONCE, Alberto Durán, y la directora general de la Fundación Española para la Ciencia y la Tecnología (FECYT), Izaskun Lacunza. Museo Nacional de Ciencia y Tecnología

12:00h.- San Sebastián.- FIESTAS SAN SEBASTIÁN.- Presentación de la programación de la Semana Grande 2026 de San Sebastián que tendrá lugar del 8 al 15 de agosto, a cargo del alcalde de la ciudad, Jon Insausti. Parque Cristina Enea - Frente al Palacio del Duque de Mandas. (Texto) (Foto) (Vídeo)

12:15h.- Vall d'Uixó (Castellón).- INCENDIOS FORESTALES.- El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, acude al puesto de mando avanzado del incendio de La Vall d'Uixó (Castellón), donde se reunirá con los equipos desplegados para la extinción del incendio y posteriormente, realizará una declaración institucional ante los medios de comunicación. Estará acompañado del president de la Generalitat Valenciana, Juanfran Pérez Llorca; la ministra de Ciencia, Innovación y Universidades, Diana Morant, y la delegada del Gobierno en la Comunitat Valenciana, Pilar Bernabé. Puesto de Mando Avanzado de La Vall d'Uixó. (Texto) (Foto) (Vídeo) (Audio) (Directo)

12:15h.- Castellón- INCENDIOS FORESTALES.- El presidente del Gobierno visita la zona afectada por los incendios de Castellón. (Texto) (Foto) (Vídeo)

15:30h.- La Vall d'Uixó (Castellón).- INCENDIOS FORESTALES.- La vicepresidenta del Gobierno y ministra para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, Sara Aagesen, visita el Puesto de Mando Avanzado de La Vall d’Uixó (Castellón) desde donde se coordinan las operaciones de extinción del incendio que afecta a la zona. Al término de la visita atiende a los medios de comunicación. Puesto de Mando Avanzado. (Texto)

16:30h. local.- Las Palmas de Gran Canaria.- GOBIERNO UNIVERSIDADES.- El ministro de Política Territorial y Memoria Democrática, Ángel Víctor Torres, se reúne con los rectores de la Universidad de las Palmas de Gran Canaria, Lluis Serra, y de La Laguna, Francisco Javier García. Delegación del Gobierno en Canarias. A su término, el ministro atiende a los periodistas.

20:00h.- Navalcarnero (Madrid).- INCENDIOS FORESTALES.- El ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, preside el Comité Estatal de Coordinación y Dirección del Plan Estatal de Emergencias (CECOD), en el Puesto de Mando Avanzado (PMA).

20:30h.- Zarra (Valencia).- MACROVERTEDERO ZARRA.- La Plataforma Contra el Macrovertedero de Zarra celebra su tercera concentración para protestar por la instalación de esa infraestructura. Parque de Los Lagos.

CULTURA Y TENDENCIAS

10:30h.- San Sebastián.- JAZZ SAN SEBASTIÁN.- El alcalde de San Sebastián, Jon Insausti, y el director de Donostia Kultura, Jaime Otamendi, hacen balance de la 61 Festival de Jazz de San Sebastián. Ayuntamiento

12:00h.- Jerez de la Frontera (Cádiz).- INSTITUTO CERVANTES.- La reina Letizia inaugura este lunes la reunión anual del Instituto Cervantes, que en esta ocasión se celebra en Jerez de la Frontera (Cádiz) para conmemorar el centenario del nacimiento de José manuel Caballero Bonald. Museos de la Atalaya de Jerez. (Texto) (Foto) (Vídeo)

12:00h.- Santander.- PERIDIS UIMP.- La Universidad Internacional Menéndez Pelayo entrega al dibujante José María Pérez 'Peredis' el doctor Honoris Causa por esta institución académica. Hall Real del Palacio de la Magdalena. (Texto) (Foto)

EFE

ra/mcm

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