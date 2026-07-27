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Las estrellas consolidan su hegemonía y los jóvenes conquistan el protagonismo

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Readcción deportes, 27 jul (EFE).- Los Campeonatos de España disputados en Málaga dejan un panorama optimista para el atletismo nacional a menos de dos semanas de los Europeos de Birmingham, con las estrellas que han consolidado su hegemonía, con la campeona olímpica de marcha María Pérez a la cabeza, y los jóvenes, como la de salto de altura Aitana Alonso, de 17 años, conquistando el protagonismo.

El seleccionador nacional, José Peiró, anunciará este miércoles la convocatoria definitiva para la gran cita continental, del 10 al 16 de agosto, una lista en la que la cita de Málaga ha servido como el último gran examen y también como el mejor escaparate para confirmar estados de forma, consolidar liderazgos y abrir la puerta a una nueva generación de atletas.

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La principal conclusión es que España llegará a Birminham con un sólido bloque de referentes que mantienen intacta su competitividad. La actuación más destacada fue la de la granadina de Orce María Pérez, que volvió a situarse en el centro del panorama internacional al batir el récord de España de los 10.000 marcha.

Su exhibición en Málaga confirmó que continúa siendo una de las grandes aspirantes a las medallas continentales para ampliar un palmarés que incluye Juegos Olímpicos, Mundial y Campeonato de Europa.

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En esa misma especialidad brilló también Paul McGrath. El catalán confirmó su progresión con una victoria incontestable y la mejor marca española del año, un registro que lo coloca entre los atletas a seguir en Birmingham. España llegará así con dos grandes bazas en una prueba históricamente favorable.

Junto a ellos, otros nombres consolidaron su condición de favoritos: Quique Llopis, Jaël-Sakura Bestué, Belén Toimil, Marta García, Dani Arce, Adrián Ben y David Barroso.

Llopis volvió a imponer su dominio en las vallas (110), Bestué firmó la mejor marca española del año en los 200, Toimil amplió su hegemonía en el peso con un séptimo título consecutivo, García y Arce prolongaron su autoridad en las pruebas de fondo al ganar los 5.000 y los 3.000 obstáculos, con el gallego Ben triunfador por segundo año en 1.500 y el extremeño Barroso vencedor en 800 en la temporada de su explisión al superar al cántabro Mohamed Attaoui.

También destacó el regreso de la catalana María Vicente, que conquistó el heptatlón tras superar una larga lesión y recuperó su condición de referente del atletismo español.

Pero si algo se evidenció en el torneo de Málaga fue el creciente peso del relevo generacional. Varios jóvenes aprovecharon la competición para irrumpir con fuerza y presentar su candidatura para el presente y el futuro del atletismo español.

La palentina Aitana Alonso, de solo 17 años, sorprendió al proclamarse campeona de salto de altura; Andrea Sales, con 19, conquistó el lanzamiento de martillo; Oriol Sánchez, de 20 años, se impuso en los 200 metros; y Fabio Marco, también de 20, se llevó el triunfo en salto con pértiga.

Además, Lerato Pagès, de 21 años, estrenó su palmarés absoluto en los 100 metros vallas y el hispanoargentino Fabrizio Scontrini en peso con 19, mientras que Naiara Pérez, de 21, se proclamó campeona en la pértiga femenina con 4,16 metros. EFE

jmd/mr

(foto)

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