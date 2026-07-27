El IBEX 35 sube el 1,05 % pendiente de los bancos centrales y con el brent cayendo

Madrid, 27 jul (EFE).- La Bolsa española ha abierto la semana con un alza de 1,05 %, pendiente de las decisiones de política monetaria que tomarán los próximos días algunos de los principales bancos centrales como la Fed, el Banco de Inglaterra y el de Japón, en un inicio de sesión en el que precio del brent cae más del 6 %, hasta 90 dólares el barril.

El índice español, IBEX 35, ha abierto con una subida del 1,05 % y suma 204,5 puntos, con lo que alcanza los 19.791,1 puntos. En lo que va de año, avanza un 14,30 %.

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Los valores que más suben en la apertura son IAG, el 3,86 % aupada, seguida de inditex, el 2,46 %, y Grifols, el 2,09 %; mientras que sólo cuatro valores se encuentran en negativo, Repsol, que cede el 2,71 %, Acerinox, el 0,77 %; Enagás, el 0,17 %; y Solaria, el 0,14 %. EFE

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