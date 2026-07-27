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Ayuso anuncia un plan de vivienda de 30 millones para afectados por los incendios

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Madrid, 27 jul (EFE).- La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, ha anunciado este lunes un plan urgente de medidas en materia de vivienda por valor de 30 millones de euros para los damnificados por el incendio en la sierra oeste de la región.

En el puesto de mando de Navalcarnero, Díaz Ayuso ha explicado que el plan posibilitará la adjudicación temporal de viviendas para aquellas personas que hayan perdido su vivienda habitual; ayudas directas de hasta el 100 % del alquiler y apoyo económico para la reparación y la reconstrucción de viviendas afectadas.

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La primera de estas acciones permitirá ofrecer una solución habitacional inmediata a las personas que no puedan regresar a sus domicilios.

Para ello, el Gobierno regional pondrá a su disposición inmuebles disponibles de la Agencia de Vivienda Social (AVS), mediante el procedimiento de adjudicación por emergencia social previsto para situaciones extraordinarias.

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Asimismo, se habilitará una línea de ayudas directas que podrá cubrir hasta el 100 % de la renta de aquellos hogares que hayan quedado temporalmente inhabitables como consecuencia de los daños ocasionados por el fuego.

Junto a estas actuaciones inmediatas, el plan incorpora una tercera línea destinada a acelerar la recuperación de las zonas dañadas, con ayudas directas para acometer la reparación y reconstrucción de las propiedades perjudicadas por los incendios.

Podrán acogerse a esta medida los propietarios y los inquilinos cuyo domicilio haya resultado afectado.

Ayuso ha avanzado además la puesta en marcha de un servicio de asesoramiento jurídico gratuito para las personas afectadas.

Las personas interesadas podrán dirigirse al SOJ de Navalcarnero, ubicado en la Ronda de San Juan, 32-A o al de San Lorenzo de El Escorial, situado en la calle Las Pozas, 145.

El Ejecutivo autonómico también ha habilitado dos teléfonos gratuitos, que atenderán de 09:00 a 14:00 horas a través de los siguientes números: 900909220 (San Lorenzo de El Escorial) y 900909224 (Navalcarnero). EFE

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