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Aagesen pide precaución ante fuegos y la posible llegada mañana de la cuarta ola de calor

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Madrid, 27 jul (EFE).- La vicepresidenta tercera del Gobierno y ministra para la Transición Ecológica, Sara Aagesen, ha pedido "mucha precaución" ante el riesgo "muy alto" de incendios forestales previsto a partir de mañana, cuando podría comenzar la cuarta ola de calor del verano en España, tras una noche "muy compleja" en la lucha contra el fuego.

En declaraciones a RNE, recogidas por EFE, Aagesen ha advertido este lunes de que los datos de la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) apuntan a que "seguramente mañana iniciaremos una nueva ola de calor en España, la cuarta en lo que llevamos de año".

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"El riesgo de incendios a partir de mañana es muy alto en todo el territorio. Por lo tanto, pido precaución en este contexto", ha subrayado la ministra, mientras continúa la lucha contra los fuegos que castigan especialmente Ávila, el oeste de Madrid y Castellón, con decenas de miles de hectáreas arrasadas y cerca de 90.000 personas evacuadas o confinadas.

Aagesen ha explicado que este domingo los incendios presentaban una «evolución positiva», aunque ha insistido en que España continúa en una situación «muy, muy, muy compleja», con ocho fuegos activos en situación especial y especial preocupación por los de Madrid, Toledo y Ávila.

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La vicepresidenta tercera visitó ayer el puesto de mando de Navalcarnero (Madrid) y se desplazará esta tarde al puesto de mando avanzado de Castellón, adonde está previsto que también acuda por la mañana el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez.

"Insisto, situación muy compleja, pero avanzamos", ha señalado Aagesen, quien ha reconocido el trabajo de los efectivos desplegados y la "excelente coordinación" entre las Administraciones.

"Están dando lo mejor todos los hombres y mujeres al servicio de proteger a las personas y de la extinción del incendio»" ha afirmado.

La ministra ha cifrado en, al menos, 153.000 las hectáreas quemadas en España desde principios de año, una cantidad "devastadora" y seis veces superior a la registrada durante el mismo periodo del año anterior.

Según los datos facilitados por Aagesen, 77.000 hectáreas corresponden a los incendios de Toledo, Ávila y Madrid. Solo en la provincia abulense han ardido cerca de 50.000 hectáreas, lo que, según ha destacado, supone el mayor incendio de la historia reciente. EFE

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