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Aagesen avisa al PP: prevenir incendios es competencia de CCAA y gobernar con los "negacionistas" de Vox es desproteger

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La vicepresidenta tercera y ministra para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, Sara Aagesen, ha recordado hoy que la prevención de los incendios es competencia de las Comunidades Autónomas y ha advertido de que no se puede esperar a la temporada de incendios para ejecutar los planes. Dicho esto, ha recordado que el PP gobierna con Vox en muchas regiones y ha avisado de que "gobernar con negacionistas es desproteger a la población".

"Creo que la mejor forma de enfrentarse a los incendios es la prevención, y esa prevención se tiene que ejercer los 365 días del año", ha señalado la vicepresidenta tercera durante una entrevista en RNE, recogida por Europa Press.

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A este respecto ha advertido: "No se puede esperar a la temporada de incendios para ejercer esos planes, esos planes de prevención, de vigilancia, que como bien decía al principio tienen una competencia autonómica".

En este contexto, ha recalcado que "la prevención es el número uno" de las actuaciones a realizar y también considera fundamental "trabajar de forma concreta a nivel de país, para afrontar la emergencia climática, que lo que hace es agravar esos incendios".

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Unos incendios que, ha recordado, cada vez son más complejos por las altas temperaturas, por el combustible que existe en los bosques, que se seca por la baja humedad y que, por lo tanto, "hacen que los incendios sean extraordinariamente complicados".

RESPONDE A ABASCAL: EL MAYOR FANATISMO ES EL NEGACIONISMO

Sara Aagesen ha respondido también al presidente de Vox, Santiago Abascal, quien ha apuntado al fanatismo climático por los graves incendios, y ha señalado que ayer le escuchó "muy enfadada y frustrada".

En su opinión, "el mayor fanatismo es el negacionismo" y ha advertido al líder de Vox de que se aleja del "rigor de la ciencia, de la razón y de la realidad".

"Hablar de prioridad nacional, de ciudadanos de primera y de segunda, por favor, la prioridad nacional es más que evidente", ha exclamado al tiempo que apuntaba que esta es la de "actuar todos unidos ante el mayor reto que tenemos por delante, que es el cambio climático" que agravará no solo los incendios, también episodios como el de la Dana "dramática" de Valencia.

"Tenemos datos que, por desgracia, nos hacen ver que España es vulnerable, que Europa es vulnerable y tenemos que actuar unidos", ha explicado la vicepresidenta tercera, quien ha recordado que el "problema" es que Vox gobierna con el PP en varias CCAA y que la "prevención de los incendios, que se hace durante el año depende de los gobiernos regionales". Por ello, la vicepresidenta ha advertido de que "gobernar con negacionistas es desproteger a la población".

REITERA PETICIÓN AL PP DE PACTO DE ESTADO CLIMÁTICO

Al ser preguntada si le decepciona que el presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo, no haya aceptado la petición del Gobierno de alcanzar un pacto de Estado contra el Cambio Climático, Aagesen ha señalado que se trata de una oferta que el Ejecutivo propuso hace un año y después de la campaña de incendios que creía la peor de España, aunque admite que ahora se está viviendo una "nueva realidad" con los incendios de este año que han superado la superficie quemada en relación con todo el 2025.

"Le ofrecimos este gran pacto país al PP y utilizaron en ese momento algo que me pareció muy desafortunado, cortina de humo del Gobierno y desde ese momento no hemos dejado de hacerlo", ha recalcado recordando que este ejercicio van "seis veces más" de hectáreas afectadas por el fuego. "Es una cifra dramática. Por lo tanto, no hay tiempo para esperar. Es el momento de actuar ahora", ha instado al PP.

En este sentido, ha señalado que el Partido Popular "debería no empeñarse en ese error" porque está convencida de que "es urgente, es necesario y que es responsable actuar unidos". Una unidad que se ha demostrado necesaria, ha dicho, en estos incendios de "esta campaña tan compleja". Por lo tanto, ha concluido, "que se plasme esa forma de actuar unidos y de forma coordinada".

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EuropaPress

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