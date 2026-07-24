Seis de cada diez estudiantes de Formación Profesional Básica deciden continuar estudios

Madrid, 24 jul (EFE).- Seis de cada diez estudiantes graduados en Formación Profesional (FP) de grado Básico deciden continuar sus estudios, ya sea con otro grado de FP de grado Medio o cursando el Bachillerato.

Según la estadística de 'Seguimiento educativo posterior de las personas graduadas en Formación Profesional' publicada este viernes por el Ministerio de Educación, la continuidad en la educación tras una FP sigue una tendencia alcista.

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El 58 % de los graduados en FP de grado Básico en el curso 2021-2022 dio el salto a un grado Medio, y el 1,4 % a Bachillerato.

Esta tendencia se acentúa en los chicos y chicas graduadas en cursos posteriores, donde la continuidad formativa aumenta hasta el 60,4 % en la promoción 2023-2024.

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En el curso 2021-2022 se graduaron 19.964 personas en FP de grado Básico: 14.004 hombres y 5.960 mujeres y durante los tres años posteriores a la titulación, el 62,1 % de ellas se matriculó en un ciclo formativo de grado Medio.

Las mujeres mantienen tasas de continuidad superiores a las de los hombres y los mayores porcentajes se registraron en las titulaciones de Informática y Comunicaciones (69 %), Administración y Gestión (66 %) y Electricidad y Electrónica (65 %). Edificación y Obra Civil (44 %), Agraria (51,5 %) e Instalación y Mantenimiento (54,5 %), fueron las menos elegidas.

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Los porcentajes más elevados de alumnos y alumnas de FP de grado Básico que decidieron continuar con un grado Medio al año de titularse corresponden a las ciudades autónomas de Ceuta (73,7 %) y Melilla (70 %), al País Vasco (66,4 %) y a Castilla y León (65,8 %), mientras que en el extremo opuesto se sitúan Baleares (40 %), Extremadura y Región de Murcia (ambas con 47,6 %).

En el curso 2021-2022 se graduaron 126.224 personas (64.488 hombres y 61.736 mujeres) y durante los tres años posteriores a la titulación, más de la mitad se matriculó en un ciclo formativo de grado Superior.

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En este caso, a diferencia de lo que ocurre en grado Básico, son los hombres los que superan a las mujeres en la continuidad de sus estudios ( el 57,6 % frente al 47 % de mujeres).

Y las titulaciones que eligieron en los estudios de grado Superior fueron: Informática y Comunicaciones (81 %), Imagen y Sonido (75,5 %), Actividades Físicas y Deportivas (73 %) y Química (72,2 %).

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En cuanto al los graduados en FP Superior (162.749 en el curso 2021-2022), el 23,7 % se matriculó en Educación Universitaria a los tres años de finalizar, y el 16,7 % al siguiente año, mientras que el 8,5 % inició otro ciclo de FP de grado Superior.

Al igual que en la FP Media, la edad de graduación influye en la continuidad educativa. El 30 % de las personas menores de 22 años que se graduaron en el curso 2023-2024 en FP Superior están matriculadas al curso siguiente en la Universidad, porcentaje que se reduce a menos de la mitad entre las personas graduadas de 22 a 24 años y vuelve a descender entre el grupo de 25 a 29 años.EFE

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