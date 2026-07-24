Sanidad inicia la audiencia e información pública para regular la electrodependencia

Madrid, 24 jul (EFE).- El Ministerio de Sanidad ha iniciado el trámite de audiencia e información pública del proyecto de real decreto para establecer los criterios de reconocimiento de la situación de electrodependencia con el fin de avanzar en la protección de personas en dicha situación frente apagones, impulsado a causa del apagón eléctrico del pasado 28 de abril de 2025.

El proyecto, que ya estuvo en trámite de consulta pública en marzo de este año, inicia ahora este proceso para recabar la opinión de los ciudadanos y entidades.

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El texto del futuro real decreto establece una definición común para todo el territorio de las personas en situación de electrodependencia, que son aquellas que "necesitan un suministro eléctrico constante para alimentar productos sanitarios prescritos por un médico o médica especialista que resulten indispensables para garantizar sus funciones vitales o impedir secuelas funcionales graves".

Como novedad, el real decreto crea el registro estatal de personas en situación de electrodependencia, que permitirá "conocer las necesidades de estas personas, garantizar la continuidad de su atención cuando se desplacen entre comunidades autónomas y mejorar la capacidad de respuesta ante apagones u otras emergencias que afecten al suministro eléctrico", ha informado el Ministerio de Sanidad en un comunicado.

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Sanidad también ha fijado cuatro criterios para reconocer esta condición: la existencia de una patología grave; la necesidad de utilizar un producto sanitario que requiera electricidad; la prescripción de este tratamiento por un especialista, y la certeza de que una interrupción del suministro pondría en riesgo la vida de la persona o podría causarle secuelas funcionales graves.

Posteriormente, un especialista emitirá un certificado en el que incluirá un nivel de riesgo en caso de interrupción de suministro eléctrico con el fin de "establecer prioridades y orientar la respuesta de las autoridades sanitarias y los servicios de protección civil durante una emergencia".

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El nivel de riesgo extremo se aplicará cuando el tiempo de supervivencia sin el dispositivo sea menor de 30 minutos, el nivel de riesgo alto entre 30 minutos y cuatro horas y, por último, el riesgo moderado corresponderá a tiempos superiores a cuatro horas.

El registro estatal de personas en situación de electrodependencia se integrará en el Sistema de Información Sanitaria del Sistema Nacional de Salud para "mejorar la protección de estas personas, garantizar la continuidad asistencial en todo el territorio y facilitar el diseño de políticas sanitarias, sociales y energéticas".

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Deberá estar plenamente operativo en un plazo máximo de doce meses desde la entrada en vigor del real decreto, que permanecerá en trámite de audiencia pública hasta el próximo 11 de septiembre. EFE