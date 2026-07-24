Sánchez transmite su "apoyo" a los desalojados por los incendios e insta a "reforzar la unidad frente a la emergencia"

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha trasladado este viernes su apoyo a los afectados por los incendios que "afrontan hoy una noche muy difícil, con desalojos y confinamientos para proteger sus vidas" y ha destacado la necesidad de "actuar con responsabilidad y reforzar la unidad frente a la emergencia".

Sánchez ha remarcado la labor "coordinada" de las administraciones en las tareas de seguridad de la población y extinción del fuego, en un mensaje publicado a través de su cuenta de 'X'.

PUBLICIDAD

Por ello, ha mostrado su reconocimiento a los funcionarios públicos "que se están dejando la piel para frenar las llamas, proteger viviendas y preservar nuestros parajes naturales".

Al final de su publicación, el presidente ha hecho hincapié en "acelerar los acuerdos necesarios para afrontar la emergencia climática".