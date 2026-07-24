Sánchez recibe a los efectivos de la Aecid tras su misión por los terremotos en Venezuela

Madrid, 24 jul (EFE).- El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha agradecido este viernes personalmente su labor al equipo de la Agencia Española de Cooperación Internacional y para el Desarrollo (Aecid) que ha regresado de Venezuela tras completar su misión de asistencia sanitaria a consecuencia de los terremotos sufridos por este país en junio.

Sánchez ha recibido a los integrantes del equipo Start de la Aecid en el aeropuerto Adolfo Suárez Madrid-Barajas, y en la red social X ha subrayado que han estado donde más falta hacía, atendiendo a miles de personas tras os terremotos.

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"Mi reconocimiento a todos los profesionales e instituciones que han hecho posible esta respuesta. Su trabajo demuestra que España está a la altura cuando más se necesita. Bienvenidos a casa", ha escrito el jefe del Ejecutivo.

Han sido 90 los efectivos de emergencias, desplegados en dos rotaciones de dos semanas, que han atendido a más de 4.000 personas en el hospital de campaña que se instaló en Caracas.

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El equipo sanitario ha prestado atención médica en múltiples especialidades, cubriendo áreas como la atención primaria, urgencias, pediatría, traumatología, así como apoyo diagnóstico en laboratorio, farmacia, rayos X y ecografía.

El Gobierno puso en marcha una respuesta integral para apoyar a la población afectada por los terremotos.

Entre las medidas adoptadas, ha destinado un millón de euros al llamamiento de emergencia de Cruz Roja, ha enviado material de primera necesidad valorado en 300.000 euros desde la frontera con Colombia, y ha aprobado una aportación adicional de 500.000 euros, acordada con la Aecid, 15 comunidades autónomas y la Federación Española de Municipios y Provincias.

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Además, España contribuye a los fondos globales de emergencia y ha desplegado equipos de rescate con el apoyo del Ministerio de Defensa, Protección Civil, la UME, Ericam y otros actores especializados.

El ministro de Asuntos Exteriores, José Manuel Albares, también ha expresado su agradecimiento en la red social X a los efectivos de la Aecid que han estado desplegados en Venezuela y que han regresado este viernes a España. EFE

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