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Méndez: "Trabajamos con una nueva generación para que compita contra los grandes rivales"

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Pedro Martín López y Julia López

Madrid, 24 jul (EFE).- Miguel Méndez, seleccionador español de baloncesto, indicó que la "nueva generación" del equipo nacional está trabajando para "competir" contra los grandes rivales, y que acude con "ambición", pero también con "humildad" al próximo Mundial femenino, que se disputa en Berlín del 4 al 13 de septiembre.

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Méndez anunció este viernes la primera lista de 21 jugadoras que participarán en la gira 'Volvemos a soñar', que llevará a 'La Familia' a disputar una serie de amistosos ante Alemania, el 15 en Luisburgo (Alemania); después ante Nigeria y Bélgica, el 21 y 23 respectivamente, en Tenerife; y, por último, ante Mali y China, el 29 y 30 en el pabellón Príncipe Felipe de Zaragoza.

Ocho años después de su última participación en un Mundial, el equipo afronta el reto de Berlín con la máxima "ilusión", tal y como expresó a EFE poco después de anunciar su convocatoria.

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"Con mucha ilusión, hace ocho años que no jugábamos un Mundial y es una competición muy importante. Es verdad que faltamos a la competición de hace cuatro años, pero quiero también dar la cara por aquellas que estuvieron allí. Compitieron muy bien y por detalles en un partido se quedaron fuera. Nosotros, la nueva generación, estamos intentando crear un equipo que sea capaz de competir contra todos los rivales al más alto nivel", confesó.

Esta convocatoria preliminar, que se quedará en 12 jugadoras para Berlín, cuenta con hasta cinco jugadoras de la WNBA, Awa Fam, Raquel Carrera, Alicia Flórez, María Conde y Megan Gustafson, quienes se incorporarán más tarde al equipo debido a sus compromisos con sus respectivos clubes en Estados Unidos.

Una circunstancia que el técnico valora, aunque a su vez, lamenta no poder tenerlas en la Liga F Endesa.

"Hay varias razones por las que antes no ha habido jugadoras en la WNBA. Es cierto que antes hemos tenido jugadoras como Amaya Valdemoro o Anna Cruz, pero yo creo que se han dado cuenta de que las jugadoras españolas e internacionales son muy buenas. Me alegro por ellas, pero también me gustaría que estuvieran aquí con nosotros y compitiendo en nuestra liga, la mejor de Europa", aseveró.

Una de las ideas de este grupo de 'La Familia', como Méndez afirmó durante el Premundial disputado en Puerto Rico, es construir "un equipo con alma", que pueda competir contra rivales de la talla de Francia, Bélgica, Australia o la 'invencible' Estados Unidos.

El de Berlín será su primer Mundial como entrenador, y contará con Anna Montañana como nueva asistente, que entrará en sustitución de Nacho Martínez: "Este año tenemos que trabajar de una forma muy diferente a lo que venimos haciendo años atrás", finalizó.

La presidenta de la Federación Española de Baloncesto (FEB), Elisa Aguilar, mostró su entusiasmo por regresar a un Mundial ocho años después y quiso transmitir su apoyo al equipo desde "el primer día" y "pase lo que pase".

"Con la combinación de generaciones, espero que volvamos a soñar como en 2018 o como el verano pasado en Atenas. No hay mayor orgullo que representar a tu país en una cita así. Miguel, te pido que les digas que estamos a su lado desde el primer día, pase lo que pase", narró la exbaloncestista. EFE

(foto) (vídeo)

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