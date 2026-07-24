María Vicente manda en el heptatlón tras una primera jornada sobresaliente

Málaga, 24 jul (EFE).-La catalana María Vicente protagonizó este viernes una brillante reaparición en la combinada y se situó como líder del heptatlón de los Campeonatos de España de Atletismo que se disputan en Málaga, tras dominar tres de las cuatro pruebas de la primera jornada y acumular 3.753 puntos, una puntuación que la mantiene en disposición de atacar el récord de España.

Después de superar una grave lesión, la atleta del Nike Running Club regresó con una actuación de enorme nivel. Comenzó con 13,44 segundos en los 100 metros vallas, resultado que le permitió colocarse pronto en la lucha por el liderato.

PUBLICIDAD

Posteriormente se impuso en el salto de altura con 1,77 metros y también dominó el lanzamiento de peso con 13,97 metros, mejor marca de su carrera en una prueba de una combinada, superando su anterior registro de 13,60.

La jornada la cerró con otra exhibición en los 200 metros, donde venció con 24.21 segundos, estableciendo la mejor marca lograda nunca en esta prueba dentro de un heptatlón en España, por delante del anterior registro de 24.36, conseguido por Sofía Cosculluela en 2024.

PUBLICIDAD

Con 3.753 puntos, María Vicente aventaja en la clasificación provisional a Andrea Medina, segunda con 3.530, y a Sofía Cosculluela, tercera con 3.503, mientras que Paula Pérez ocupa la cuarta plaza con 3.288 y Victoria Briso es quinta con 3.227.

A falta de las tres pruebas de la segunda jornada, la catalana llega con la maquinaria afinada y en una posición inmejorable para recuperar el título nacional y pelear por mejorar el récord de España del heptatlón.EFE

PUBLICIDAD

jmd/apa