La superficie quemada por incendios asciende a 114.796 hectáreas, según datos del Gobierno

Madrid, 24 jul (EFE).- La superficie quemada por incendios forestales asciende a 114.796 hectáreas en lo que va de año, casi cinco veces más que en el mismo periodo de 2025, según los últimos datos provisionales facilitados hoy por la ministra para la Transición Ecológica, Sara Aagesen, que contrastan con las 24.133 hectáreas arrasadas en el mismo periodo del año pasado.

Las elevadas cifras de hectáreas quemadas este año se sitúan por debajo de las de otras fuentes con metodologías distintas, como las del Sistema Europeo de Información sobre Incendios Forestales (EFFIS, en inglés), del servicio Copernicus, con 133.323 hectáreas contabilizadas hasta el momento a partir de imágenes por satélite y cuyos resultados no siempre coinciden con los datos tomados sobre el terreno por los gobiernos nacionales.

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La ministra Aagesen preside este viernes la reunión de seguimiento de los incendios forestales en el Centro de Coordinación de la Información Nacional de Incendios Forestales.

La gravedad del fuego en España se ha recrudecido en las ultimas horas, especialmente en la Comunidad de Madrid y en la provincia de Ávila con miles de evacuados.

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"Continuamos el seguimiento de la evolución de los incendios", asegura hoy la ministra en la red social Bluesky.

Ya son 29 los grandes incendios forestales registrados en 2026, frente a una media de 9 en el mismo período de la ultima década, según los últimos datos del Ministerio para la Transición Ecológica, que se corresponden con el periodo comprendido entre el 1 de enero y el 24 de julio de 2026. EFE

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