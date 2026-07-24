La RFEF denuncia la venta fraudulenta de entradas para partidos de la selección

Gijón (España), 24 jul (EFE).- La Real Federación Española de Fútbol (RFEF) ha alertado de la detección de páginas web fraudulentas que ofrecen la venta de entradas para los próximos partidos oficiales de la selección española absoluta masculina, actual campeona del mundo, en una práctica de ciberestafa conocida como ´phishing´.

La RFEF y la Real Federación de Fútbol del Principado de Asturias (RFFPA) han aclarado en un comunicado conjunto que las localidades para los encuentros de la selección en Sevilla y Oviedo todavía no están a la venta.

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Ambos partidos se encuadran en la Liga de Naciones que la selección española disputará en el Sánchez-Pizjuán de Sevilla el próximo 29 de septiembre (20:45 horas) ante Croacia, y el del 3 de octubre (20:45 horas) en el estadio Carlos Tartiere en Oviedo ante la República Checa.

Las Federaciones han recomendado la máxima precaución a los aficionados a la hora de interactuar con este tipo de páginas especializadas en ciberestafas.

El anuncio oficial de la puesta a la venta de las entradas se realizará a través de los canales oficiales de la RFEF y de la RFFPA, según señalado el comunicado.

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Una vez se confirme dicho anuncio, las localidades solo estarán disponibles en la página oficial de la Federación Española, de acuerdo con la información difundida por la Federación. EFE

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