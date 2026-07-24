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La líder de Sumar reivindica agotar legislatura: No estamos aguantando, estamos gobernando

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Sol Carreras

Madrid, 24 jul (EFE).- La nueva líder de Movimiento Sumar, Verónica Martínez Barbero, reivindica agotar legislatura pese a las causas judiciales que afectan a sus socios de Gobierno del PSOE, ya que asegura que no están "aguantando", sino que están "gobernando", y por ello insta a los socialistas a seguir adoptando medidas.

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En una entrevista con la Agencia EFE poco después de ser nombrada coordinadora del partido Movimiento Sumar junto a la secretaria de Estado de Derechos Sociales, Rosa Martínez, Barbero ha comentado que el PSOE "desde el principio se planteó una legislatura de aguantar, de gestionar lo existente" pero asegura que ellos no.

"Nosotros no estamos aguantando, estamos gobernando", ha añadido en referencia al espacio Sumar, integrado por los partidos Movimiento Sumar, IU, Más Madrid y los comunes.

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En su opinión, es necesario seguir adoptando medidas en lo que queda de legislatura y cita entre las prioridades de Sumar el registro horario, la prestación universal por crianza y más iniciativas sobre vivienda, como el real decreto ley con la prórroga de los alquileres que acaban de pactar con el PSOE.

Barbero muestra inquietud por las causas judiciales relacionadas con el PSOE y el Gobierno, como el caso Ábalos, el de Leire Díez o la imputación del expresidente José Luis Rodríguez Zapatero por la aerolínea Plus Ultra, y por ello reclama también medidas anticorrupción, un estatuto de expresidentes y una ley de lobbies.

Y, aunque vuelve a pedir al PSOE que dé todas las explicaciones necesarias sobre estas investigaciones, señala que no tienen "prueba alguna" de que el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, estuviera al tanto de estas cuestiones.

Sobre Zapatero, que el jueves reiteró su inocencia en una entrevista, ha comentado que no sabe si cometió o no algún delito, ya que es algo que deberá determinar la Justicia, pero cree que hay comportamientos del expresidente que "moralmente son reprochables".

Barbero no da ninguna pista sobre quién puede ser el candidato o candidata de la coalición Sumar en las próximas elecciones generales, después de que la vicepresidenta segunda del Gobierno, Yolanda Díaz, renunciara a repetir en listas.

Se limita a decir que será una decisión adoptada "colectivamente" y que se dará a conocer el próximo otoño, al igual que el nuevo nombre de la coalición, y ella misma no se descarta como cabeza de cartel si sus compañeros se lo pidieran.

"Si ellos piensan que soy la mejor, no me quedará otra que pensármelo y actuar con raciocinio", ha declarado.

Sobre el portavoz de ERC en el Congreso, Gabriel Rufián, que se ha ofrecido para liderar las izquierdas, pese a que su propio partido rechaza esta posibilidad, ha dicho que es un "valor muy importante en la política".

"Ojalá más gabrieles rufianes, porque necesitamos que la gente joven entienda que somos útiles, que la política sirve para cambiar la vida", sostiene Barbero.

Y sobre la posibilidad de incorporar a más partidos de izquierdas a la nueva coalición Sumar, como Podemos, ha subrayado que aspiran a ser "cuantas más, mejor" para frenar en las urnas a PP y Vox y que harán "todos los esfuerzos necesarios".

Movimiento Sumar ha dejado de ser el paraguas de las izquierdas para pasar a convertirse en un partido más, y la que fuera su fundadora en 2023, Yolanda Díaz, no figura ya en la nueva dirección, pero Barbero defiende la continuidad de la formación.

"Somos una organización joven y hemos ido evolucionando y adaptándonos. Pero asumimos el reto de seguir la labor de Yolanda (Díaz) y la labor de Lara (Hernández) para tener una identidad propia", ha señalado en alusión a la anterior líder, que dejó el partido tras denunciar ser víctima de una "campaña de desprestigio".

De Yolanda Díaz ha dicho que "es un referente indudable" que está "muy presente" en Sumar: "va a estar con nosotras y con las fuerzas de izquierdas para asegurarse de que la derecha y la extrema derecha no gobiernen en este país", ha afirmado. EFE

(foto)(video)(audio)

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