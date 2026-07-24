La Generalitat pide al Tribunal de Cuentas aplicar la amnistía y levantar las cautelares

Barcelona, 24 jul (EFE).- La Generalitat de Cataluña ha solicitado este viernes por escrito al Tribunal de Cuentas que aplique la amnistía a los dirigentes independentistas pendientes aún de esta norma y que levante las medidas cautelares dictaminadas.

El pasado lunes, el Tribunal de Cuentas instó a acusaciones y defensas a pronunciarse sobre la "posibilidad" de no amnistiar los gastos del procés, al argumentar la consejera Elena Herráiz que la resolución del Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) no ve incompatible la amnistía de estos gastos con la legislación comunitaria siempre que no se sufragaran con fondos europeos.

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En un comunicado, el Govern de Salvador Illa ha explicado que la Generalitat comparece en este procedimiento "exclusivamente en su condición de entidad del sector público presuntamente perjudicada" y lo hace "únicamente para formular las alegaciones que esta norma reserva a esta condición".

Señala que el escrito se presenta "de forma anticipada", sin esperar al eventual trámite de audiencia que pueda determinar el Tribunal de Cuentas, dado el "carácter preferente y urgente" de la mencionada ley de amnistía.

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"La Generalitat considera que, al establecer la ley la obligación de tramitar estos procedimientos con carácter prioritario y de resolverlos en un plazo máximo de dos meses, procede trasladar desde ese momento la posición institucional que le corresponde como entidad del sector público presuntamente perjudicada", indica en su nota de prensa.

Mediante el escrito remitido al Tribunal de Cuentas, la administración autonómica "manifiesta expresamente su conformidad con la extinción de las responsabilidades contables derivadas de los hechos examinados" al considerar que, dado la sentencia del TJUE y la doctrina del Tribunal Constitucional, se debe "aplicar" la ley de amnistía y "dictar la correspondiente resolución absolutoria".

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El ejecutivo catalán sí subraya en su comunicado "la voluntad de la Generalitat de ejercer las facultades que la ley le reconoce expresamente y de contribuir al cierre definitivo de uno de los últimos procedimientos de responsabilidad contable todavía pendientes vinculados al procés". EFE