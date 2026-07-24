Espana agencias

La emergencia nacional por los incendios, la segunda en España tras la del apagón

Guardar
Google icon

Madrid, 24 jul (EFE).- La emergencia nacional declarada en la noche de este jueves por el Gobierno en la Comunidad de Madrid y en la provincia de Ávila por la gravedad de los incendios forestales que afectan a estos territorios es la segunda en España tras la decretada entre el 28 y el 30 de abril de 2025 con motivo del apagón eléctrico.

En el caso del apagón, la emergencia de interés nacional fue aplicada en Andalucía, Extremadura, Murcia, La Rioja, Madrid, Galicia, Castilla-La Mancha y Comunidad Valenciana a petición de las comunidades autónomas.

PUBLICIDAD

Ahora por los incendios la ha solicitado la Comunidad de Madrid y se ha incluido la provincia de Ávila porque por ley el ministro del Interior lo puede decidir a iniciativa propia, han informado a EFE fuentes del Ministerio.

Como consecuencia de la declaración de emergencia nacional el ministro del Interior asume la dirección y coordinación de las actuaciones necesarias y la gestión de todos los recursos estatales, autonómicos y locales que deban emplearse.

PUBLICIDAD

La ley 17/2015 contempla como emergencias de interés nacional aquellas en las que sea necesario prever la coordinación de administraciones diversas porque afecten a varias comunidades autónomas y exijan una aportación de recursos a nivel supraautonómico o las que por sus dimensiones efectivas o previsibles requieran una dirección de carácter nacional.

Cuando se den estos supuestos corresponde la declaración de interés nacional al titular del Ministerio del Interior, bien por propia iniciativa del Ejecutivo o a instancia de aquellas comunidades autónomas que lo soliciten.

Cuando su declaración se realiza a iniciativa del titular de Interior se precisa por ley una previa comunicación al territorio afectado por medios que no perjudiquen la rapidez de la declaración y la eficacia de la respuesta pública.

Declarada la emergencia de interés nacional el titular del Ministerio del Interior asumirá su dirección, que comprenderá la ordenación y coordinación de las actuaciones y la gestión de todos los recursos estatales, autonómicos y locales del ámbito territorial afectado; recursos en el ámbito militar, de las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado o sanitario, entre otros.

El ministro del Interior podrá, en función de la gravedad de la situación, requerir la colaboración de las diferentes administraciones públicas que cuenten con recursos movilizables, aunque la emergencia no afecte a su territorio.

El fin de la emergencia será acordado por la Dirección del Plan Estatal General de Emergencias de Protección Civil cuando hayan cesado las circunstancias que motivaron su declaración.

El ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, se ha desplazado al Puesto de Mando Avanzado de Cenicientos (Madrid) donde sigue la evolución del fuego en la Comunidad madrileña y la provincia de Ávila. EFE

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

Última hora de los incendios en España, en directo | El Gobierno declara la emergencia nacional en Madrid y Ávila, donde el fuego está fuera de capacidad de extinción

Los efectivos trabajan en fuegos como el de Almorox (Toledo), San Martín de Valdeiglesias (Madrid), Burgohondo (Ávila) o La Mierla (Guadalajara)

Última hora de los incendios en España, en directo | El Gobierno declara la emergencia nacional en Madrid y Ávila, donde el fuego está fuera de capacidad de extinción

Un tiburón que puede vivir 400 años está ayudando a los científicos a entender el secreto de la longevidad

Los expertos han analizado el principal factor biológico del envejecimiento en los ejemplares de estos animales y han concluido que gracias a él viven siglos

Un tiburón que puede vivir 400 años está ayudando a los científicos a entender el secreto de la longevidad

Manu Sánchez: “A Argentina le dimos a probar rabo de toro... y no me tapo la boca por si se chiva Messi”

En el último programa de ‘El perro andaluz’ el humorista analiza la final del Mundial entre España y Argentina en un monólogo cargado de ironía y guasa

Manu Sánchez: “A Argentina le dimos a probar rabo de toro... y no me tapo la boca por si se chiva Messi”

¿Dónde es festivo el 25 de julio en España? El día del Apóstol Santiago, patrón nacional y fiesta regional

Esta festividad solía formar parte del calendario nacional, pero desde la llegada de la democracia su celebración se reduce a dos territorios

¿Dónde es festivo el 25 de julio en España? El día del Apóstol Santiago, patrón nacional y fiesta regional

Precio del oro en España: la cotización máxima y mínima por gramo hoy 24 de julio

Conoce cuáles fueron los últimos movimientos que registró el metal precioso en el mercado

Precio del oro en España: la cotización máxima y mínima por gramo hoy 24 de julio
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

El sorprendente arsenal con 36 fusiles de asalto y 11 granadas que ha encontrado la policía en Marbella

El sorprendente arsenal con 36 fusiles de asalto y 11 granadas que ha encontrado la policía en Marbella

Juan José Ebenezer, mecánico, aclara el impacto de usar gasolina 98 en coches convencionales: “Es tirar el dinero”

Restos de drones y misiles con radiación nuclear: el peligro del que advierte Ucrania y por el que acusa al ejército ruso de crimen de guerra

La Policía Nacional prohíbe a los 2.764 alumnos que empezarán el curso en septiembre dormir en pisos en Ávila: ya no podrán ir con familias y el mercado del alquiler “se va a resentir”

Juan José Ebenezer, mecánico: “Esto es lo mejor que le puedes hacer a tu aire acondicionado para ahorrar dinero en verano y que enfríe más”

ECONOMÍA

Precio de la gasolina en España 2026: las tarifas más altas y más bajas hoy

Precio de la gasolina en España 2026: las tarifas más altas y más bajas hoy

Solo un 19% de los españoles ha reformado su vivienda para combatir el calor: el 78% de quienes lo necesitan no puede pagarlas

Miguel Ángel Mejías, abogado: “Tres errores que debes revisar en una multa para no pagarla”

Un experto lo confirma: este es el dinero que cuesta enfriar tu coche después de llevar varias horas al sol

El Gobierno tropieza otra vez en el Congreso: la caída de la senda de déficit dificulta la negociación de los futuros Presupuestos

DEPORTES

El trébol sin recompensa de Mbappé: máximo goleador en todas las competiciones pero sin un solo título

El trébol sin recompensa de Mbappé: máximo goleador en todas las competiciones pero sin un solo título

Pep Guardiola y los rumores que un día le situaron al frente de la selección española

La encrucijada de Hansi Flick para la delantera del FC Barcelona: Lamine Yamal es fijo y solo hay dos puestos para 7 jugadores

La guía definitiva de la Velada del Año VI: a qué hora verlo y el orden de los combates hasta el premio que puedes ganar con tus predicciones y los artistas invitados

El guiño del Atlético de Madrid a Ferran Torres: “Oh Steve” en honor a “¡Oh Ferran!” y carrusel de fotos con los jugadores rojiblancos