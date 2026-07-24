La emergencia nacional por los incendios, la segunda en España tras la del apagón

Madrid, 24 jul (EFE).- La emergencia nacional declarada en la noche de este jueves por el Gobierno en la Comunidad de Madrid y en la provincia de Ávila por la gravedad de los incendios forestales que afectan a estos territorios es la segunda en España tras la decretada entre el 28 y el 30 de abril de 2025 con motivo del apagón eléctrico.

En el caso del apagón, la emergencia de interés nacional fue aplicada en Andalucía, Extremadura, Murcia, La Rioja, Madrid, Galicia, Castilla-La Mancha y Comunidad Valenciana a petición de las comunidades autónomas.

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Ahora por los incendios la ha solicitado la Comunidad de Madrid y se ha incluido la provincia de Ávila porque por ley el ministro del Interior lo puede decidir a iniciativa propia, han informado a EFE fuentes del Ministerio.

Como consecuencia de la declaración de emergencia nacional el ministro del Interior asume la dirección y coordinación de las actuaciones necesarias y la gestión de todos los recursos estatales, autonómicos y locales que deban emplearse.

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La ley 17/2015 contempla como emergencias de interés nacional aquellas en las que sea necesario prever la coordinación de administraciones diversas porque afecten a varias comunidades autónomas y exijan una aportación de recursos a nivel supraautonómico o las que por sus dimensiones efectivas o previsibles requieran una dirección de carácter nacional.

Cuando se den estos supuestos corresponde la declaración de interés nacional al titular del Ministerio del Interior, bien por propia iniciativa del Ejecutivo o a instancia de aquellas comunidades autónomas que lo soliciten.

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Cuando su declaración se realiza a iniciativa del titular de Interior se precisa por ley una previa comunicación al territorio afectado por medios que no perjudiquen la rapidez de la declaración y la eficacia de la respuesta pública.

Declarada la emergencia de interés nacional el titular del Ministerio del Interior asumirá su dirección, que comprenderá la ordenación y coordinación de las actuaciones y la gestión de todos los recursos estatales, autonómicos y locales del ámbito territorial afectado; recursos en el ámbito militar, de las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado o sanitario, entre otros.

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El ministro del Interior podrá, en función de la gravedad de la situación, requerir la colaboración de las diferentes administraciones públicas que cuenten con recursos movilizables, aunque la emergencia no afecte a su territorio.

El fin de la emergencia será acordado por la Dirección del Plan Estatal General de Emergencias de Protección Civil cuando hayan cesado las circunstancias que motivaron su declaración.

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El ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, se ha desplazado al Puesto de Mando Avanzado de Cenicientos (Madrid) donde sigue la evolución del fuego en la Comunidad madrileña y la provincia de Ávila. EFE