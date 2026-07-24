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Feijóo acudirá el martes 28 a la investidura de Keiko Fujimori como presidenta de Perú

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Madrid, 24 jul (EFE).- El presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo, acudirá el martes 28 de julio a la investidura de la presidenta electa de Perú, la conservadora Keiko Fujimori, para la que también se ha anunciado ya la presencia del rey Felipe VI.

Fuentes de la dirección del PP han confirmado este viernes el viaje de Feijóo a Lima para asistir a la ceremonia, que se celebrará en el Parlamento peruano con motivo del Día Nacional de Perú.

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Fujimori, candidata de Fuerza Popular, fue proclamada el pasado 3 de julio como la ganadora de la segunda vuelta de las elecciones presidenciales con un estrecho margen de menos de 50.000 votos sobre el candidato de izquierda, Roberto Sánchez.

Tras su victoria, el líder del PP dijo que había sido "un honor poder ayudar" en el triunfo de la conservadora y aseguró que en España se iba a "seguir trabajando con la familia de Perú".

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En su opinión, Keiko Fujimori "posee la capacidad y el compromiso para defender la libertad, la democracia y la prosperidad de todos los peruanos". EFE

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