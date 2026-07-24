Extremadura envía medios aéreos y terrestres para sofocar incendios en Madrid y Ávila

Mérida, 24 jul (EFE).- El Plan de Lucha contra Incendios Forestales de Extremadura (Infoex) colaborará en la extinción de los fuegos en la Comunidad de Madrid y la provincia de Ávila con dos unidades de bomberos forestales terrestres, dos aviones anfibios y un equipo de maquinaria pesada compuesto por un camión góndola, un ´bulldozer´ y un vehículo auxiliar de apoyo.

A estos medios se une un agente del Medio Natural y un coordinador de zona, ha informado la Junta de Extremadura en un comunicado.

Los recursos del Plan Infoex trabajarán donde determine el MOPI (Mando Operativo Integrado, el órgano constituido para coordinar la emergencia).

Desde el pasado 1 de junio, día en el que comenzó la de época de peligro alto de incendios forestales en Extremadura, el Plan Infoex ha enviado medios humanos y materiales para colaborar en la extinción de fuegos declarados en las provincias de Huelva, Ciudad Real y Toledo.

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Esta ayuda se ha canalizado a través del CENEM (Centro Nacional de Seguimiento y Coordinación de Emergencias).

Extremadura firmó el año pasado convenios de colaboración con Castilla y León y Castilla-La Mancha que eliminan burocracia y agilizan la intervención de los equipos de extinción en una franja de cinco kilómetros en torno a los límites autonómicos.

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Se trata de la denominada ZACIF o Zona de Actuación Conjunta ante Incendios Forestales, en la que los equipos pueden actuar sin requerir autorización previa. EFE