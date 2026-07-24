Este sábado llegan a España medios aéreos italianos y griegos solicitados a Bruselas para combatir los incendios

Este sábado llegarán a España los medios aéreos procedentes de Italia y Grecia para ayudar a combatir los incendios activos después de que el Gobierno solicitara este viernes la activación del Mecanismo de Protección Civil de la Unión Europea ante la gravedad de los fuegos que afectan a la Comunidad de Madrid y Ávila.

Tres personas arribarán "de avanzadilla" en la mañana de este sábado en un vuelo comercial y aún no hay hora prevista para la llegada de los medios solicitados, según ha informado este viernes el Ministerio de Interior a Europa Press.

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Como han informado a Europa Press fuentes de Moncloa este viernes, tanto Grecia como Italia ya habían aceptado la petición, ofreciendo dos aviones Canadair CL-415 cada país.

La Comisión Europea ha confirmado este viernes el despliegue de cuatro aviones para apoyar la lucha contra los incendios forestales en España.

En este sentido, ha explicado que ya ha movilizado dos aviones con base en Grecia y otros dos estacionados en Italia, además del servicio de imágenes por satélite Copernicus, y ha subrayado que mantiene preparados otros recursos comunitarios, entre ellos una reserva de 777 bomberos preposicionados en distintos Estados miembro que podrían desplegarse si España lo solicita.

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