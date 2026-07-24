España arrasa también en impacto en redes: 6,68 millones más de seguidores en el Mundial

Madrid, 24 jul (EFE).- El triunfo de España en el Mundial de fútbol ha tenido también un fuerte impacto en el seguimiento que el combinado de Luis de la Fuente ha tenido en las distintas redes sociales, donde la Real Federación Española de Fútbol (RFEF) ha visto incrementado su comunidad de seguidores en redes sociales en 6,68 millones usuarios, un 31 por ciento en un periodo de dos meses.

El perfil @SEFutbol ha pasado de 21,5 a 28,2 millones, con especial incidencia en TikTok, con un aumento de 3,5 millones de seguidores, más de un 65 por ciento, seguido de Instagram, con más de 2 millones de subida (un 27 por ciento), según informa la RFEF en un comunicado.

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En el caso de TikTok, son 51 millones de espectadores, con más de 357 millones de visualizaciones, lo que supone un ascenso de más del 470 por ciento.

Según la federación, su estrategia en las redes "se ha centrado en mostrar el lado más humano del combinado nacional y en fortalecer el vínculo emocional con la afición" mediante contenidos exclusivos, imágenes inéditas, reportajes, previas o historias personales protagonizadas por jugadores y cuerpo técnico.

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La renovación de la identidad visual de la selección ha potenciado "una imagen más moderna y reconocible" y ha dado lugar a algunas de las publicaciones con mayor alcance de toda la competición, como 'Campeones del mundo', con 316 millones de reproducciones; 'A la final', con 137 millones, y la fotografía en la que se levanta el trofeo de campeón, con 81 millones.

La labor desarrollada durante la Copa del Mundo también ha estado enfocada a la atención a los medios de comunicación nacionales e internacionales, con 215 entrevistas con los jugadores y el cuerpo técnico, y 245 declaraciones después del partido a las televisiones y radios con derechos de retransmisión.

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La RFEF también organizó 34 ruedas de prensa, de las cuales veinte fueron para atender las exigencias de la FIFA y catorce, organizadas por la entidad que preside Rafael Louzán. EFE