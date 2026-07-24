Erik Truffaz y Antonio Lizana homenajean a Miles Davis en Jazz en la Costa de Almuñecar

Motril (Granada), 24 jul (EFE).- El suizo Erik Truffaz y el músico gaditano Antonio Lizana, una de las grandes referencias actuales del flamenco jazz, serán los protagonistas del ecuador del 39º Festival Internacional de Jazz en la Costa de Almuñécar (Granada).

Truffaz, considerado uno de los grandes nombres del jazz europeo y heredero de la etapa más innovadora de Miles Davis, une su talento al de Lizana, cantante, saxofonista y compositor de San Fernando (Cádiz), para ofrecer una reinterpretación contemporánea de 'Sketches of Spain', la obra maestra con la que Miles Davis revolucionó el jazz al fusionarlo con la música española y el flamenco.

PUBLICIDAD

Este proyecto, concebido para conmemorar en 2026 el centenario del nacimiento de Miles Davis, no pretende ser una simple revisión del mítico álbum, sino una nueva lectura.

Sobre el escenario, ambos artistas estarán acompañados por Renaud Gabriel Pion (clarinete bajo y arreglos), Sara Sánchez (baile), Pau Figueres (guitarra), Arin Keshishi (bajo eléctrico), Manuel de la Torre (batería) y Vincent Thomas (percusión).

PUBLICIDAD

En 'New Sketches of Spain', el lirismo y la atmósfera característica de la trompeta de Erik Truffaz se funden con el cante, el saxofón y la profunda raíz flamenca de Antonio Lizana para crear un diálogo en el que jazz y flamenco conviven en igualdad, dando lugar a una propuesta contemporánea, emocionante y llena de matices.

El festival continuará el sábado 25 de julio con la actuación de China Moses, una de las voces más carismáticas y versátiles de la escena afroamericana actual. La cantante presentará 'It's Complicated...', un trabajo en el que jazz, soul, funk, blues y rap se entrelazan con una personalidad artística única y una poderosa presencia escénica.

PUBLICIDAD

El 39º Festival Internacional de Jazz en la Costa pondrá el broche final el domingo con el pianista cubano Roberto Fonseca, que regresará a Almuñécar para presentar 'La gran diversión', un homenaje a la época dorada de la música cubana donde confluyen el jazz, los ritmos afrocubanos y la elegancia de la música latina.

Cerrará así una edición que está consolidando, un año más, a Almuñécar como uno de los grandes referentes del jazz internacional. EFE

afg/pst/aam