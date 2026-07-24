Espana agencias

Erik Truffaz y Antonio Lizana homenajean a Miles Davis en Jazz en la Costa de Almuñecar

Guardar
Google icon

Motril (Granada), 24 jul (EFE).- El suizo Erik Truffaz y el músico gaditano Antonio Lizana, una de las grandes referencias actuales del flamenco jazz, serán los protagonistas del ecuador del 39º Festival Internacional de Jazz en la Costa de Almuñécar (Granada).

Truffaz, considerado uno de los grandes nombres del jazz europeo y heredero de la etapa más innovadora de Miles Davis, une su talento al de Lizana, cantante, saxofonista y compositor de San Fernando (Cádiz), para ofrecer una reinterpretación contemporánea de 'Sketches of Spain', la obra maestra con la que Miles Davis revolucionó el jazz al fusionarlo con la música española y el flamenco.

PUBLICIDAD

Este proyecto, concebido para conmemorar en 2026 el centenario del nacimiento de Miles Davis, no pretende ser una simple revisión del mítico álbum, sino una nueva lectura.

Sobre el escenario, ambos artistas estarán acompañados por Renaud Gabriel Pion (clarinete bajo y arreglos), Sara Sánchez (baile), Pau Figueres (guitarra), Arin Keshishi (bajo eléctrico), Manuel de la Torre (batería) y Vincent Thomas (percusión).

PUBLICIDAD

En 'New Sketches of Spain', el lirismo y la atmósfera característica de la trompeta de Erik Truffaz se funden con el cante, el saxofón y la profunda raíz flamenca de Antonio Lizana para crear un diálogo en el que jazz y flamenco conviven en igualdad, dando lugar a una propuesta contemporánea, emocionante y llena de matices.

El festival continuará el sábado 25 de julio con la actuación de China Moses, una de las voces más carismáticas y versátiles de la escena afroamericana actual. La cantante presentará 'It's Complicated...', un trabajo en el que jazz, soul, funk, blues y rap se entrelazan con una personalidad artística única y una poderosa presencia escénica.

El 39º Festival Internacional de Jazz en la Costa pondrá el broche final el domingo con el pianista cubano Roberto Fonseca, que regresará a Almuñécar para presentar 'La gran diversión', un homenaje a la época dorada de la música cubana donde confluyen el jazz, los ritmos afrocubanos y la elegancia de la música latina.

Cerrará así una edición que está consolidando, un año más, a Almuñécar como uno de los grandes referentes del jazz internacional. EFE

afg/pst/aam

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

Última hora de los incendios en España, en directo | El Gobierno pide medios aéreos a la Unión Europea, tras declarar la emergencia nacional en Madrid y Ávila

Los efectivos trabajan en fuegos como el de Almorox (Toledo), San Martín de Valdeiglesias (Madrid), Burgohondo (Ávila) o La Mierla (Guadalajara)

Última hora de los incendios en España, en directo | El Gobierno pide medios aéreos a la Unión Europea, tras declarar la emergencia nacional en Madrid y Ávila

Así se forjó el espectacular cambio físico de Luis de la Fuente: “Más que una rutina, sería un cambio de estilo de vida”

El entrenador personal Javier Reig explica a ‘Infobae’ a qué podría deberse el antes y después del seleccionador español

Así se forjó el espectacular cambio físico de Luis de la Fuente: “Más que una rutina, sería un cambio de estilo de vida”

Cómo funciona la OIT y para qué sirve la organización que Yolanda Díaz aspira a liderar

La ministra disputará la dirección del principal foro mundial del trabajo, un organismo que desde 1919 fija los estándares laborales que los Estados pueden incorporar a sus legislaciones nacionales

Cómo funciona la OIT y para qué sirve la organización que Yolanda Díaz aspira a liderar

Resultados del Sorteo 1 Super Once: ganadores y números premiados

Aqui los resultados del sorteo dados a conocer por Juegos Once; descubra si ha sido uno de los ganadores

Resultados del Sorteo 1 Super Once: ganadores y números premiados

Las cinco razones por las que la migraña empeora en verano: “Los pacientes tienen más ataques y más intensos”

El neurólogo Julio Pascual explica cómo afecta el calor a estas cefaleas

Las cinco razones por las que la migraña empeora en verano: “Los pacientes tienen más ataques y más intensos”
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

Anticorrupción pide al juez Calama ampliar el estudio de tasación de las joyas de Zapatero para determinar su valor real de mercado y su fecha de fabricación

Anticorrupción pide al juez Calama ampliar el estudio de tasación de las joyas de Zapatero para determinar su valor real de mercado y su fecha de fabricación

Es mucho más probable que se incendie un coche gasolina o diésel que uno eléctrico: “Este ha echado a arder por la luz interior”

El sorprendente arsenal con 36 fusiles de asalto y 11 granadas que ha encontrado la policía en Marbella

Juan José Ebenezer, mecánico, aclara el impacto de usar gasolina 98 en coches convencionales: “Es tirar el dinero”

Restos de drones y misiles con radiación nuclear: el peligro del que advierte Ucrania y por el que acusa al ejército ruso de crimen de guerra

ECONOMÍA

Cómo funciona la OIT y para qué sirve la organización que Yolanda Díaz aspira a liderar

Cómo funciona la OIT y para qué sirve la organización que Yolanda Díaz aspira a liderar

Precio de la gasolina en España 2026: las tarifas más altas y más bajas hoy

Solo un 19% de los españoles ha reformado su vivienda para combatir el calor: el 78% de quienes lo necesitan no puede pagarlas

Miguel Ángel Mejías, abogado: “Tres errores que debes revisar en una multa para no pagarla”

Un experto lo confirma: este es el dinero que cuesta enfriar tu coche después de llevar varias horas al sol

DEPORTES

El trébol sin recompensa de Mbappé: máximo goleador en todas las competiciones pero sin un solo título

El trébol sin recompensa de Mbappé: máximo goleador en todas las competiciones pero sin un solo título

Pep Guardiola y los rumores que un día le situaron al frente de la selección española

La encrucijada de Hansi Flick para la delantera del FC Barcelona: Lamine Yamal es fijo y solo hay dos puestos para 7 jugadores

La guía definitiva de la Velada del Año VI: a qué hora verlo y el orden de los combates hasta el premio que puedes ganar con tus predicciones y los artistas invitados

El guiño del Atlético de Madrid a Ferran Torres: “Oh Steve” en honor a “¡Oh Ferran!” y carrusel de fotos con los jugadores rojiblancos