Elda Romeva conquista su primer título de España absoluto en triple salto

Málaga, 24 jul (EFE).- La atleta sub-23 Elda Romeva Riba (Nike Running Club) se proclamó este viernes campeona de España absoluta de triple salto en la primera jornada de los Campeonatos de España de Atletismo que se disputan en Málaga, al imponerse con una mejor marca de 13,49 metros, que además supone su mejor registro personal.

Romeva cimentó su victoria con un concurso muy sólido, en el que abrió con un salto de 13,27 metros y mejoró después hasta los 13,49, distancia que ninguna de sus rivales pudo superar. La plata fue para Ana Estrella de León Acosta (San Juan Aznalfarache), con un mejor intento de 13,46 metros, a solo tres centímetros de la vencedora, mientras que el bronce correspondió a Naida Calonge Marí (Facsa-Playas de Castellón).

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La cuarta posición fue para Lucía Curbelo Barroso (TenerifeCajaCanarias), que alcanzó una mejor marca de 12,91 metros. El triunfo de Romeva supone su primer título nacional absoluto, un éxito que llega pese a competir todavía en categoría sub-23, en la que ha debutado esta temporada EFE

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