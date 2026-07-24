El Supremo aplica la amnistía a 8 condenados por delitos relacionados con el 'procés'

Madrid, 24 jul (EFE).- El Tribunal Supremo ha aplicado por primera vez la ley de amnistía a ocho acusados de delitos de desobediencia o de desórdenes públicos por actos relacionados con el 'procés' o con las protestas por la sentencia por la que fueron condenados sus responsables.

La Sala de lo Penal del Supremo ha adoptado esta decisión en cuatro autos distintos que ha hecho públicos este viernes y en los que declara extinguida la eventual responsabilidad penal de esos ocho condenados.

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Esta decisión se produce una semana después de que el Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) sentenciase que la ley de amnistía se ajusta al derecho comunitario, al considerar que no afecta a los intereses financieros comunitarios ni contraviene la legislación europea sobre terrorismo, al tener en cuenta que "facilita la reconciliación". EFE