El PP asegura que Morant comparó a Feijóo con Hitler porque "probablemente no conozca otros personajes históricos"

La vicesecretaria de Coordinación Sectorial del PP, Alma Ezcurra, ha asegurado este viernes que la ministra de Ciencia y Universidades y líder del PSPV, Diana Morant, comparó al líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, con Adolf Hilter porque "probablemente no conozca otros personajes históricos".

Así se ha pronunciado después de que Morant haya afirmado desde Alicante que no comparó a Feijóo con Hitler sino que quería realizar "un paralelismo" para señalar que "los gobiernos nazis empezaron también con políticas racistas y xenófobas" como las que, a su juicio, están aplicando PP y Vox en territorios como la Comunidad Valenciana.

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"Creo que la ministra se refirió a Hitler porque probablemente no conozca otros personajes históricos a los que referirse", ha declarado Ezcurra en declaraciones a los medios de comunicación en la sede del Partido Popular.

En este punto, la dirigente del PP ha señalado que la ministra asegura en esas declaraciones que "los gobiernos a los que se dirige Alberto Núñez Feijóo son gobiernos criminales", de forma que les "equipara" con el "régimen nazi".

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Ezcurra ha indicado que hacer ese tipo de declaraciones es "una manera de deshumanizar al adversario político", como aseguró este martes la portavoz del Grupo Popular, Ester Muñoz. "Pero se tiene que acabar ya este guerracivilismo y este lenguaje grandilocuente, esta ausencia de cooperación y de respeto mutuo y tiene que volver la cordura a las instituciones españolas", ha concluido.