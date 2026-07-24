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El PP acusa a Zapatero de mentir "descaradamente" y de tomar por tontos a los españoles

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Madrid, 24 jul (EFE).- La vicesecretaria de Regeneración Institucional del PP, Cuca Gamarra, ha acusado este viernes al expresidente del Gobierno José Luis Rodríguez Zapatero de mentir "descaradamente" y de "tomar por tontos" a los españoles respecto al origen de las joyas encontradas en su despacho.

Gamarra se ha expresado así en Antena 3, al ser preguntada por la entrevista que concedió en TVE tras su imputación y después de que Julio Martínez, al que se considera su testaferro, le implicara directamente en el rescate de la aerolínea Plus Ultra.

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Además, se ha mostrado convencida de que el expresidente la concedió la entrevista "por indicación del PSOE" y que lo que buscaba era su "lavado de imagen" y "desviar el foco" de la actualidad política.

La dirigente popular ha señalado que la referencia que hizo Zapatero sobre las joyas encontradas en su despacho, en el sentido de que eran "regalos personales" y que "estaban ahí como si hubieran aparecido por arte de magia", demuestra que "nos estaba tomando por tontos"

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"Cuando alguien no puede dar una respuesta razonable y una explicación lógica a algo es porque no la tiene y porque no responde a algo lícito", ha remarcado, refiriéndose a la procedencia de las joyas que el expresidente no aclaró en la entrevista.

Según Gamarra, "lo más grave" es el presunto tráfico de influencias sobre el Gobierno y que los recursos públicos no se han destinado a las necesidades de los españoles". EFE

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