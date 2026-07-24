El incendio forestal de La Cerollera (Teruel) sigue activo y afecta a unas 80 hectáreas

Zaragoza, 24 jul (EFE).- El incendio forestal declarado en el término municipal de La Cerollera (Teruel) sigue activo este viernes y afecta a unas 80 hectáreas tras una noche de trabajos centrados en la contención de los flancos hacia la cabeza.

El fuego se declaró ayer y obligó a cortar la carretera TE-53 entre los kilómetros 0 y 4, desde La Cañada de Verich, y a desplegar un amplio operativo terrestre y aéreo para frenar su avance.

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Según ha informado el dispositivo de prevención y extinción de incendios forestales del Gobierno de Aragón (Infoar), el fuego permanece activo y durante la noche han trabajado 9 brigadas terrestres del Gobierno de Aragón con 6 autobombas y un bulldozer, una brigada de refuerzo en incendios forestales (Brif), el director de extinción, con personal técnico del grupo de apoyo y del puesto de mando, y bomberos de la Diputación Provincial de Teruel con vehículo nodriza.

Durante la mañana está previsto el relevo de brigadas terrestres, así como el despliegue de dos helicópteros del Gobierno de Aragón, y una reunión del CECOP para evaluar la evolución de este incendio, por el que sigue activada la situación operativa 1 Nivel 1 del Plan Especial de Protección Civil de Emergencias por Incendios Forestales (Procinfo). EFE

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