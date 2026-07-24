Espana agencias

El incendio forestal de La Cerollera (Teruel) sigue activo y afecta a unas 80 hectáreas

Guardar
Google icon

Zaragoza, 24 jul (EFE).- El incendio forestal declarado en el término municipal de La Cerollera (Teruel) sigue activo este viernes y afecta a unas 80 hectáreas tras una noche de trabajos centrados en la contención de los flancos hacia la cabeza.

El fuego se declaró ayer y obligó a cortar la carretera TE-53 entre los kilómetros 0 y 4, desde La Cañada de Verich, y a desplegar un amplio operativo terrestre y aéreo para frenar su avance.

PUBLICIDAD

Según ha informado el dispositivo de prevención y extinción de incendios forestales del Gobierno de Aragón (Infoar), el fuego permanece activo y durante la noche han trabajado 9 brigadas terrestres del Gobierno de Aragón con 6 autobombas y un bulldozer, una brigada de refuerzo en incendios forestales (Brif), el director de extinción, con personal técnico del grupo de apoyo y del puesto de mando, y bomberos de la Diputación Provincial de Teruel con vehículo nodriza.

Durante la mañana está previsto el relevo de brigadas terrestres, así como el despliegue de dos helicópteros del Gobierno de Aragón, y una reunión del CECOP para evaluar la evolución de este incendio, por el que sigue activada la situación operativa 1 Nivel 1 del Plan Especial de Protección Civil de Emergencias por Incendios Forestales (Procinfo). EFE

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

Última hora de los incendios en España, en directo | El Gobierno declara la emergencia nacional en Madrid y Ávila, donde el fuego está fuera de capacidad de extinción

Los efectivos trabajan en fuegos como el de Almorox (Toledo), San Martín de Valdeiglesias (Madrid), Burgohondo (Ávila) o La Mierla (Guadalajara)

Última hora de los incendios en España, en directo | El Gobierno declara la emergencia nacional en Madrid y Ávila, donde el fuego está fuera de capacidad de extinción

¿Dónde es festivo el 25 de julio en España? El día del Apóstol Santiago, patrón nacional y fiesta regional

Esta festividad solía formar parte del calendario nacional, pero desde la llegada de la democracia su celebración se reduce a dos territorios

¿Dónde es festivo el 25 de julio en España? El día del Apóstol Santiago, patrón nacional y fiesta regional

Precio del oro en España: la cotización máxima y mínima por gramo hoy 24 de julio

Conoce cuáles fueron los últimos movimientos que registró el metal precioso en el mercado

Precio del oro en España: la cotización máxima y mínima por gramo hoy 24 de julio

Cómo hacer dango japonés en casa, el dulce a base de bolitas de harina de arroz pinchadas en un palillo

De textura y elaboración muy similares al archiconocido mochi, el dango ha crecido en popularidad gracias a su aparición en series como Naruto

Cómo hacer dango japonés en casa, el dulce a base de bolitas de harina de arroz pinchadas en un palillo

Precio de la gasolina en España 2026: las tarifas más altas y más bajas hoy

Aquí también están los precios de las gasolinas en Valencia, Zaragoza, Málaga y Sevilla

Precio de la gasolina en España 2026: las tarifas más altas y más bajas hoy
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

El sorprendente arsenal con 36 fusiles de asalto y granadas que ha encontrado la policía en Marbella

El sorprendente arsenal con 36 fusiles de asalto y granadas que ha encontrado la policía en Marbella

Juan José Ebenezer, mecánico, aclara el impacto de usar gasolina 98 en coches convencionales: “Es tirar el dinero”

Restos de drones y misiles con radiación nuclear: el peligro del que advierte Ucrania y por el que acusa al ejército ruso de crimen de guerra

La Policía Nacional prohíbe a los 2.764 alumnos que empezarán el curso en septiembre dormir en pisos en Ávila: ya no podrán ir con familias y el mercado del alquiler “se va a resentir”

Juan José Ebenezer, mecánico: “Esto es lo mejor que le puedes hacer a tu aire acondicionado para ahorrar dinero en verano y que enfríe más”

ECONOMÍA

Precio de la gasolina en España 2026: las tarifas más altas y más bajas hoy

Precio de la gasolina en España 2026: las tarifas más altas y más bajas hoy

Solo un 19% de los españoles ha reformado su vivienda para combatir el calor: el 78% de quienes lo necesitan no puede pagarlas

Miguel Ángel Mejías, abogado: “Tres errores que debes revisar en una multa para no pagarla”

Un experto lo confirma: este es el dinero que cuesta enfriar tu coche después de llevar varias horas al sol

El Gobierno tropieza otra vez en el Congreso: la caída de la senda de déficit dificulta la negociación de los futuros Presupuestos

DEPORTES

El trébol sin recompensa de Mbappé: máximo goleador en todas las competiciones pero sin un solo título

El trébol sin recompensa de Mbappé: máximo goleador en todas las competiciones pero sin un solo título

Pep Guardiola y los rumores que un día le situaron al frente de la selección española

La encrucijada de Hansi Flick para la delantera del FC Barcelona: Lamine Yamal es fijo y solo hay dos puestos para 7 jugadores

La guía definitiva de la Velada del Año VI: a qué hora verlo y el orden de los combates hasta el premio que puedes ganar con tus predicciones y los artistas invitados

El guiño del Atlético de Madrid a Ferran Torres: “Oh Steve” en honor a “¡Oh Ferran!” y carrusel de fotos con los jugadores rojiblancos