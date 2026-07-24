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El Athletic femenino iniciará la serie de amistosos en Luanco contra el Deportivo

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Bilbao, 24 jul (EFE).- El Athletic Club comenzará la serie de cinco amistosos con los que preparará la Liga F 2026-2027 enfrentándose al Deportivo Abanca el próximo 1 de agosto (19.00 horas) en la localidad asturiana de Luanco.

Según el plan anunciado por el club rojiblanco, el segundo test del equipo dirigido por Víctor Martín será el día 5 en Tafalla (19.00 h.) frente al Costa Adeje Tenerife y esa misma semana, el domingo 9, se medirá en el mismo horario al Logroño United en Medina de Pomar.

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Los dos últimos partidos de preparación del conjunto bilbaíno corresponden a la Euskal Herria Kopa. El día 15 el Athletic se enfrentará al Deportivo Alavés en Amurrio (18.30 h.) en una de las dos semifinales.

Si gana ese partido, el día 19 jugaría la final en Irun frente al vencedor del Real Sociedad-Eibar y en caso de derrota disputaría ese mismo día con el perdedor el encuentro por el tercer y cuarto puesto en Amurrio.

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Esta cita será la última del Athletic antes de empezar la Liga F el último fin de semana de agosto, en fecha y horario aún por determinar, recibiendo en Lezama al Levante Badalona. EFE

ibn/sf/cmm

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