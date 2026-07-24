Efectivos trabajan en El Cerro (Huelva) ya sin medios aéreos tras las labores de madrugada

El Cerro del Andévalo (Huelva), 24 jul (EFE).- El equipo que ha trabajado durante la madrugada en el incendio forestal de El Cerro del Andévalo (Huelva) ha conseguido avanzar en la extinción hasta el punto de no necesitar que se incorporen medios aéreos, además de estar favorecidos por la bajada de las temperaturas.

Según han informado a EFE fuentes del Servicio de Extinción de Incendios Forestales de Andalucía (Infoca), en la zona se mantiene tan solo un dispositivo de tierra, formado por dos agentes de Medio Ambiente, 30 bomberos forestales y dos autobombas.

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No obstante, los medios aéreos están preparados para que sean activados en el caso de que sean necesarios, desde puntos como el Centro de Defensa Forestal (Cedefo) de Los Cabezudos en Almonte, Valverde del Camino o Niebla, en Huelva, así como Madroñalejo, en Aznalcóllar y El Pedroso, en Sevilla.

La previsión es que, si siguen las condiciones climáticas actuales, el fuego se pueda dar por controlado durante la jornada de este viernes.

Tras haber quedado estabilizado el incendio, el Plan de Emergencias por Incendios Forestales sigue activo en fase de preemergencia, situación operativa 0. EFE

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