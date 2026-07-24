Dos vecinas de La Puebla del Río (Sevilla), positivo en virus del Nilo con síntomas leves

La Puebla del Río (Sevilla), 24 jul (EFE).- La Consejería de Presidencia, Sanidad y Emergencias de la Junta de Andalucía ha confirmado dos nuevos casos leves de fiebre del Nilo Occidental (FNO) en humanos en la comunidad autónoma, concretamente dos vecinas de La Puebla del Río (Sevilla), con lo que ya son cuatro los diagnosticados esta temporada.

Se trata de dos mujeres que presentaron los primeros síntomas los días 19 y 20 de julio, respectivamente.

Ambos casos han sido confirmados este jueves 23 de julio mediante PCR por parte del Hospital Universitario Virgen del Rocío, ha informado Sanidad en un comunicado.

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Son dos casos leves identificados gracias a la vigilancia establecida por el Programa de Vigilancia y Control integral de vectores de la Fiebre del Nilo Occidental de Andalucía para los vecinos y visitantes de los municipios de las comarcas de especial seguimiento o que se encuentran en situación de área en alerta, como ocurre con La Puebla del Río, que presenten síntomas.

En consecuencia, la Consejería ha decidió prorrogar hasta el 17 de agosto el periodo de área en alerta de este municipio sevillano.

Además, Sanidad ha decretado área en alerta por circulación del virus del Nilo Occidental (VNO) el municipio de Salobreña (Granada) por un periodo mínimo de cuatro semanas o hasta un periodo equivalente en el que no se declaren casos ni se detecte la circulación del virus en los mosquitos vectores de esta enfermedad, aves o équidos en este territorio.

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Supone intensificar las tres vigilancias (entomológica, animal y humana) en la zona, activar las acciones de promoción comunitaria y reforzar las acciones de comunicación a la ciudadanía a través de farmacias comunitarias y enfermería para que se adopten las medidas de protección necesarias frente al VNO.

Por su parte, la administración local debe intensificar las medidas de control y tratamiento de mosquitos transmisores de la enfermedad durante el periodo que el área esté en alerta, en este caso hasta el 20 de agosto.

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Las medidas están contempladas en su Plan Municipal de Vigilancia y Control de Vectores transmisores del virus del Nilo Occidental y se aplican no solo en los núcleos de población, sino también en aquellos lugares o localizaciones situadas a no más de 1,5 kilómetros identificados como focos larvarios o refugios de adultos.

La Delegación Territorial de Sanidad y Consumo de Sevilla y la de Granada han informado de esta situación a los ayuntamientos de La Puebla del Río y de Salobreña y a la Diputación de Sevilla y la de Granada.

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Con Salobreña, son doce los municipios andaluces declarados como área en alerta: Pulpí en Almería, Torredonjimeno en Jaén; y Almensilla, Aznalcázar, Coria del Río, Constantina, Gelves y La Puebla del Río, Mairena del Aljarafe, Palomares del Río y Villamanrique de la Condesa en la provincia de Sevilla. EFE

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